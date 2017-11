IVAN PENAVA BRANI ODLUKU KOJOM JE UKINUTA NAKNADA ZA PRIJEVOZ STUDENTIMA: ‘A što bih trebao, voditi Vukovar da završi kao Agrokor?’

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava (HDZ) komentirao je svoju odluku o ukidanju sufinanciranja prijevoza studentima koji studiraju u Osijeku i Vukovaru zbog čega se našao na žestokom udaru javnosti. Penava tvrdi kako ni danas ne bi drukčije postupio te kako je to bila mudra odluka, no priznao je kako je pogriješio jedino u tome što je mlade ljude i njihove obitelji doveo pred gotov čin, odnosno da je način na koji su studenti i njihovi roditelji doznali za tu odluku bio pogrešan.

“Ne bih drugačije postupio i bila je mudra odluka. To je moj karakter i osobnost od kojeg ne odstupam ne zato što mislim da sam sam sebi svrha i da je to najpametnije, ali naprosto po pitanju nekih stvari ja se ne bojim reći što mislim. Uvjeren sam da sam donio ispravnu odluku i ne bih je nikada povukao. Konačno, kada bih to učinio, značilo bi da sam je donio ishitreno, bez promišljanja, a to bi bilo neodgovorno i u tom slučaju bih dobro razmislio što uopće radim na ovome mjestu”, tim je riječima vukovarski gradonačelnik u intervjuu za Globus komentirao odluku da ukine sufinanciranje gradskog i međugradskog prijevoza vukovarskim studentima.

Javnost se obrušila na Penavu

Time je zaradio puno antipatija u javnosti, a prošlog je mjeseca zbog toga održan i prosvjed u Vukovaru.

Naime, zbog prestanka sufinanciranja prijevoza mjesečnu kartu za međugradski prijevoz umjesto 100 kuna vukovarski će studenti Penavinom odlukom plaćati tisuću kuna više. Za mnoge od njih to će značiti nemogućnost nastavka obrazovanja, no gradonačelnik Penava uvjeren je kako ima se plaćalo previše. Grad je sufinancirao oko 150 studenata koji studiraju u Vukovaru i Osijeku.

”Svaki od tih studenata je dobivao stipendiju između 500 i 1.000 kuna, što nas dovodi do toga da je grad Vukovar plaćao svakog studenata u ovom slučaju njih 140 između 2.000 i 2.500 kuna. Za što – da studira?’, pita Penava objašnjavajući kako nije bilo drugog rješenja jer su uštede nužne.

Penava je tako ostao pri svojem mišljenju te je u intervjuu branio svoj potez, priznavši ipak kako je pogriješio u jednoj stvari.

“Dakle, način kako su studenti i njihovi roditelji doznali za tu odluku. Definitivno nije u redu to doznati dan-dva prije kupovine ili na šalteru Autobusnog kolodvora. To je neprihvatljiv način i naš veliki propust i trebali smo to odraditi puno pametnije, ranije izaći u javnost, a sada je za to kasno. Kao gradonačelnik ispričavam se ljudima zbog načina na koji je to odrađeno, no za cijelu ovu kanonadu protiv mene nemam razumijevanja i mislim da se u velikom dijelu radi o ljudima koji koriste ovu situaciju za svoje osobne i političke probitke. Cijelo vrijeme pokušavam artikulirati da se izašlo s nizom netočnih navoda, osobito kada su praktički svi mediji izvještavali o notornim neistinama kako je paralelno došlo do povećanja plaća od 2 milijuna kuna u istom odjelu koji je ukinuo sufinanciranje prijevoza. To je naprosto zakonski nemoguće”, pravdao se Penava pa nastavio:

‘Što trebam? Voditi politiku tako da Vukovar jednoga dana završi kao Agrokor!?’

“Vukovar je prvi u državi po izdvajanjima za djecu i mlade, a oni koji se javljaju na tu temu ne poznaju problematiku. Mi smo prvi u državi ne zato što to mi kažemo, nego prema istraživanju neovisnog portala. Uvjerljivo prvi. Lako je donijeti mjeru i naravno da je puno kada uzimaš i kunu, no je li se itko potrudio iznijeti činjenicu da svi studenti iz Vukovara koji studiraju na području RH imaju stipendiju između 500 i 1000 kuna? Koliko gradova u RH to ima? Vjerujem da bi svi htjeli, ali je to pitanje mogućnosti. Konačno, je li se itko zapitao tko je i zašto donio odluku da pravo na prijevoz imaju samo studenti koji studiraju u Osijeku i Vukovaru, a svi drugi nemaju? Gdje je tu ravnopravnost? Kada uzmemo vrijednost karte plus stipendiju dolazimo do 2000 – 2500 kuna mjesečno koliko su pojedini studenti dobivali.

Možemo razgovarati o tome je li moja izjava u kojoj sam ih doveo u kontekst invalida bila spretna, ali činjenica je da brojni ljudi rade za taj iznos cijeli mjesec. Svi se mi zalažemo za strukturne reforme, a onda kada dođemo do toga da to znači racionalizaciju i rezanja raznih stvari, onda se nađu silni dušobrižnici koji prvi pozivaju na te reforme, ali kada nekome treba nešto uzeti onda postaju humanisti i tvrde da ne treba nikome ništa uzeti. Meni je to licemjerno. Dok odgovaram za proračun Grada da bude pozitivan, da mu omogućim razvojne projekte, neću se povlačiti pod pritiskom javnosti kad sam uvjeren da donosim dobre odluke na kraći i duži rok. Što trebam? Voditi politiku tako da Vukovar jednoga dana završi kao Agrokor!? Onda bih bio kriv jer nisam imao karaktera neke stvari presjeći.

Novca u gradskoj blagajni nema dovoljno za sve

Penava je rekao kako će Gradska uprava uskoro krenuti u izmjenu dosadašnjeg modela prema kojem svi studenti dobivaju stipendiju jer dovoljno novaca u gradskoj blagajni, kako tvrdi, jednostavno nema.

“Mislim da nismo dovoljno bogati da stipendiramo i subvencioniramo sve bez kriterija. Konačno, zašto subvencioniramo kadrove za zavod za zapošljavanje? Moraju se uvesti kriteriji, što je to potrebno gradu, omogućiti njegov razvoj…”, zaključio je Penava.