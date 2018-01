Novoizgrađena zgrada makarskog Vodovoda nema kanalizacijski sustav, što znači da će se fekalije iz zgrade komunalnog poduzeća, u čijem je djelokrugu i odvodnja otpadnih voda, zbrinjavati u septičkoj jami

Trideset godina u Makarskoj se govorilo o potrebi preseljenja i izgradnje nove upravne zgrade tamošnjeg komunalnog poduzeća Vodovod. Gradnja je započela u lipnju 2016. godine na predjelu Bilaje gdje je doista osvanula nova, velebna zgrada Vodovoda površine 1000 četvornih metara i vrijedne 7,5 milijuna kuna.

No, kada se činilo da je time dugogodišnji problem riješen, iskrsli su novi problemi. Preseljenje je bilo planirano još u travnju prošle godine, no tada ih je “zeznuo” teleoperater koji nije na vrijeme prikopčao liniju, piše Slobodna Dalmacija.

Ekipe s cisternama za odvodnju fekalija imat će puno posla

“Malo nam se iskompliciralo s telefonskom linijom koju je trebalo proširiti od susjednog trgovačkog objekta. Kopati se tijekom sezone nije moglo i tim radovima se pristupilo tek poslije sezone. T-comu to očito ne ide baš najbrže pa se razvuklo. Ali za mjesec dana bismo se, ako se nešto ne zakomplicira, napokon trebali useliti u novu zgradu”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju Šimun Borić, direktor makarskog Vodovoda.



No, nije to jedini problem. Novoizgrađena zgrada, naime, nema – kanalizacijski sustav! To znači da bi se fekalije iz nove zgrade komunalnog poduzeća, u čijem je djelokrugu i odvodnja otpadnih voda, trebale zbrinjavati u septičkoj jami. S obzirom na broj zaposlenih u toj tvrtki, Slobodna dalmacija piše da će ekipe s cisternama za odvodnju fekalija imat će puno posla.

Direktor: Da je bilo do nas, odavno bi bilo napravljeno

Direktor Vodovoda kaže da izgradnja kanalizacijskog sustava nije ovisila o poduzeću.

“Često se moglo čuti da se spominje, pogotovo u političkim krugovima, da Vodovod nije u stanju ni zgradu s kanalizacijom napraviti. Međutim, to nije bilo do nas, a da jest, odavno bi već bilo napravljeno. S izgradnjom kanalizacijskog sustava smo došli do trgovačkog centra Kaufland na predjelu Volicija. Dalje nismo mogli proći i i dalje ne možemo sve dok se na tome mjestu ne napravi cestovna petlja. Bili smo na nekoliko sastanaka s predstavnicima Hrvatskih cesta, ali još uvijek ništa od toga. Lokacijska dozvola nas čeka, ali ne možemo ništa početi dok se ne bude znala konačna varijanta petlje”, pojasnio je Borić dodavši da ni ostale kuće i zgrade u tom dijelu Makarske nemaju kanalizaciju.