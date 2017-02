GRAĐANI U ŠOKU, RAVNATELJ NE VIDI PROBLEM: Belomanastirska gimnazija traži profesora srpsko-hrvatskog jezika

U oglasu koji je izazvao pravu buru an društvenim režama, ravnatelj belomanastirske gimnazije ne vidi ništa sporno, a pojašnjava i zašto.

Belomanastirska gimnazija raspisala je jedan vrlo zanimljiv oglas za zapošljavanje. Kako piše Glas Slavonije, ova škola je u potrazi za profsorom jugoslavenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika.

Oglas je izazvao pravu buru na društvenim mrežama, ali ravnatelj gimnazije ne vidi u čemu je problem. ‘Profesorica koja predaje hrvatski i srpski jezik na bolovanju je, a uz suglasnost Školskog odbora zaposlili smo kolegicu na dva mjeseca. Budući da je kolegica i nakon dva mjeseca na bolovanju, morali smo raspisati natječaj za 16 sati hrvatskog i četiri sata srpskog jezika – kaže Frank, dodajući da u natječaju mora stajati ono što piše u diplomi, jer će u protivnom nadležni poništiti natječaj’, rekao je ravnatelj Veljko Frank za Glas Slavonije.

On dodaje i kako postoje tri modela učenja za pripadnike srpske nacionalne manjine ako izraze želju slušati nastavu na srpskom.’A model koji se primjenjuje, primjerice u Vukovaru, podrazumijeva kompletnu nastavu na srpskom jeziku, kod B modela na srpskom se slušaju samo određeni predmeti, dok C model podrazumijeva slušanje 15 posto nastave iz pojedinih predmeta na srpskom jeziku. U našoj Gimnaziji ne primjenjuje se ni jedan od tih modela, a srpski je jezik izbralo 13 učenika kao fakultativni predmet’, objašnjava Frank i dodaje kako kako na diplomama starijih profesora stoji da su završili Jugoslavensku književnost, bez obzira na to jesu li studirali u Osijeku, Zagrebu ili Beogradu.