GRAĐANI TRAVNOG KAO ONI U SAVICI: ‘Gradonačelnik je bacio šapu i na naš kvart, a nas nije pitao želimo li ogradu na našoj livadi’

Nakon Trnjanske Savice, sada su nezadovoljni građani Travnog zbog postavljanja ograde oko parka kod Osnovne škole Gustava Krkleca.

Odluku o postavljanju ograde donio je gradonačelnik Milan Bandić, a građani se, baš kao oni u Trnjanskoj Savici, protiv ograde bune. Oni koji ne žele ograđivanje škole okupili su se i na Facebook stranici ‘NE ogradi oko Kvarta’.

‘Postavljanje ograde napreduje. Iz grada su poslali zaštitarsku službu Virtus security da nadgleda ogradu. Jesmo li spremni zaustaviti radove? Nitko nas nije pitao želimo li ogradu na našoj livadi. #neogradiokokvarta #travnobezograda’, napisali su nezadovoljni građani na Facebook stranici ‘Travno je glavno’.





‘Aktualni gradonačelnik je bacio šapu i na naš Kvart. Njegova krkanska ekipa iz građevinskog sektora, proizvođači betona i metalnih žičanih ograda (u kakve ni krdo ovaca ne bih imao srca ograditi), nakon sirotih vrtića kreću u pohod na ograđivanje škole. Škole čija parcela (cca 220x160m) zauzima površinu 4 nogometna igrališta i gotovo polovinu parka Travno, odnosno većinu onoga što doživljavamo kvartom. Jasno je ko dan da se radi o standardnom izmišljanju nepotrebnog posla u svrsi namirivanja prijatelja i poznanika u građevinskom sektoru (kao i zamjena rasvjetnih stupova prije nekih 10ak godina, ako se netko sjeća). Na to sam već otupio, to se radi po cijelom Zagrebu i po cijeloj Hrvatskoj i jednostavno je nemoguće to sve ispratiti. No, ono na kaj nisam otupio je kvart i prostor u kojem sam odrastao. Takve stvari nemaju cijenu, pa sve i da nećeš, ostanu ti za cijeli život’, stoji u opisu stranice ‘NE ogradi u kvartu’.

Građani tvrde da je ograda previsoka, na vrhu ima šiljke i djeluje poput logora. Smatraju da nema potrebe za ograđivanjem škole jer je ona smještena usred naselja, a većina djece koja ju pohađa ne prelazi cestu. Osim toga, tvrde da je najbliža cesta toliko daleko da djeca na nju iz škole ne bi stigla istrčati. Školu ne žele ograditi od zelenila i parka te tvrde da se postavljanjem ograde samo rasipaju novci.

Tako su građani tijekom noći postavili transparente s natpisima ‘Bez žice za naše klince’, ‘Ogradi si staru’, ‘Stop ograđivanju parka’, ‘Škola nije Auschwitz’ i slično.

Nezadovoljni građani planiraju i prosvjed protiv postavljanja ograde, a najveći su im poticaj bili građani Savice koji su se uspjeli izboriti protiv betoniranja njihovog parka.