OGLASIO SE UBER, BIJESNI GRAĐANI NAPALI TAKSISTE ZBOG PROSVJEDA: ‘Zašto ne izdate kartu na 4 kune za 30 minuta vožnje?’

Normaliziran je promet Vukovarskom ulicom, koju su od srijede ujutro sa stotinama svojih vozila zaposjeli taksisti iz cijele Hrvatske prosvjedujući protiv nelojalne konkurencije, ponajprije Ubera za koji tvrde da radi nezakonito.

Taksisti od jutros otežavaju automobilski promet Vukovarskom ulicom, od križanja sa Savskom do križanja s Ulicom Hrvatske bratske zajednice. Zbog prosvjeda taksista stvarale su se prilične gužve od dvorane Lisinski do Savske. Prema podacima zagrebačke policije, promet Hrvatskom bratskom zajednicom jedno je vrijeme bio blokiran iz smjera Novog Zagreba pa je preusmjeravan na Slavonsku aveniju.

Sada se na mjestu događaja mogu vidjeti taksi vozila parkirana uzduž cijele trase u oba smjera, ponegdje i u dvije kolone, no promet se odvija bez problema.

Hrvatski autoklub (HAK) također je objavio da je promet Vukovarskom ulicom normaliziran.



Zasad nije poznato hoće li policija podnositi prijave protiv organizatora s obzirom na to da prosvjed nije prijavljen. Policija je potvrdila da joj prosvjed nije prijavljen i da je postupanje u tijeku.

Dubrovački taksist i predsjednik Sekcije autotaksi prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Božo Miletić rekao je Hini da su njihovi zahtjevi vrlo jasni i da ne traže nikakva pogodovanja već samo poštivanje i provedbu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, po kojem Uber radi nezakonito.

Za događaj u Vukovarskoj Miletić tvrdi da to nije prosvjed koji je definiran Zakonom o javnom okupljanju, već spontano izražavanje nezadovoljstva radom mjerodavnih hrvatskih institucija.

Prema nekim procjenama, u Vukovarskoj je parkirano oko tisuću taksija. Miletić kaže kako je, po njegovim informacijama, još dosta taksi prijevoznika krenulo u Zagreb iz Istre i Dalmacije.

Građane je zamolio za razumijevanje, ispričavši im se zbog mogućih neugodnosti, ali smatra da je to jedini način na koji mogu izraziti svoje nezadovoljstvo.

Dodao je kako je teško reći do kada će taksisti ostati u Vukovarskoj, a od nadležnih ministarstava očekuju da im jave kada će biti onemogućena Uber aplikacija.

Oglasio se i Uber: ‘Blokiranje grada predstavlja opasnost za građane’

Uber se javio priopćenjem poručivši da blokiranjem grada najviše trpe građani, a takvim nepromišljenim odlukama šteti se i poslovanju grada. Smatraju da je takav pritisak u današnje vrijeme neprihvatljiv i predstavlja relikt nekih prošlih vremena, te nije primjer moderne europske države.

Blokiranje grada predstavlja opasnost za građane i infrastrukturu grada, šteti se i poslovanju grada, gospodarstvu, te se ograničava pristup javnim servisima. U tijeku je turistička sezona diljem Hrvatske, a blokada gradova ne prikazuje sliku Hrvatske kakvu želimo da strani gosti zapamte, ističe Uber.

Iz Ubera tvrde da oni potiču kretanje u gradovima, a u Hrvatskoj njegovu aplikaciju koristi više od 100.000 ljudi zato što je pouzdan, siguran i lako dostupan. “Turisti iz čak 118 zemalja su koristili Uber tijekom ove godine. U konstruktivnom smo dijalogu s predstavnicima vlasti te podupiremo donošenje nove regulative koja štiti pravo potrošača na izbor i promiče tržišno natjecanje”, stoji u priopćenju.

Čitatelji Net.hr-a: ‘Voze na tuđe licencije i prijave mali dio prometa’

Blokadu Vukovarske komentirali su i čitatelji Net.hr-a. Mišljenja su, dakako, podijeljena, a mi prenosimo neke od zanimljivijih komentara:

“Uber funkcionira u 65 zemalja svijeta jedino u Hrvatskoj ne može kad je sve nakaradno. Uber im smeta kao ilegalan, a zašto većina taksista vozi na Uber platformu dok čeka taksi vožnju pa se prave mutavi. Pa tko će drugi nego taksisti nema monopola više da odvezu 2-3 vožnje i idu doma i boli ih što gube vožnje i uslugu imaju nisku.”

“Ljudi su potpuno u pravu. Uber je totalno nelegalan. Taxisti moraju plaćati koncesije, opremati aute imati polozene ispite, a u Uberu vozi tko hoće i kako hoće bez ikakve kontrole. Ja sam imao taxi u Zürichu i ovdje je ista stvar s Uberom i mnogi smo morali zatvoriti jer ovi hobi vozači voze po danping cijenama.”

“Kad ometaju promet mljekari, to je OK? Kad ometaju promet poljoprivrednici traktoristi, to je OK? Kad ometaju promet tzv. političari, to je OK? Pustimo ljude da ukažu javnosti na probleme koji ih muče. Neka sve institucije rade svoj posao kako treba, pa će biti manje ovakvih i sličnih problema.”

“Nadam se da policija odrađuje svoj posao, imaju vremena snimiti svako vozilo parkirano na ulici koja nema parkirno mjesto. Neka pune proračun, a ostat će i njima za regres.”

“Pa zašto taksisti ne izdaju kartu na 4 kune za 30 minuta vožnje?”

“Skup ljudi koji su većinom blokirani jer nisu plaćali doprinose, voze na tuđe licencije i prijave mali dio prometa i sada im je teško dokazati da im je pao promet jer su uvijek radili bez računa. Državi treba biti jedini kriterij porez i to tko ga uredno plaća taj i radi, bio to Uber, Taxi ili nešto treće.”