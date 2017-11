GRAD KOJI TREBA BITI PRIMJER ČITAVOJ HRVATSKOJ: U godinu dana broj zaposlenih u ovom je mjestu porastao za čak 64,62 posto

Očekuje se da će Pleternica u ovoj godini konačno nadoknaditi višegodišnji pad i ponovno doseći broj zaposlenih iz 2011. godine kada ih je u pravnim sosbama bilo 808.

Prema analizi Državnog zavoda za statistiku, u kojoj se nalaze trendovi i brojčani pokazatelji gradova od 2011. do 2016. godine, vidljivo je da se otvaraju nova radna mjesta i da se gospodarstvo, nakon višegodišnje krize, ipak polako pokreće.

Lani je tako u pravnim osobama u gradovima i općinama bilo 1.082.985 zaposlenih. I iako je to tek 0,46 posto, odnosno 4969 više zaposlenih u odnosu na 2011. godinu kada je situacija krenula nizbrdo, u odnosu na 2015. godinu radi se o rastu od 6,29 posto ili 64.131 više zaposlenih.

Za razliku od prethodnog razdoblja (2011.-2016.) u kojemu su rast zaposlenosti imala samo 54 grada, u 2016. do većeg ili manjeg skoka došlo je u njih 104. Rast zaposlenosti do deset posto zabilježen je tako u 74 grada, 22 grada bilježi od 10 do 20 postotni rast, a u pet je došlo do skoka od preko 20 posto. Zanimljivo je da je mahom riječ o srednjim i malim gradovima. Riječ je o Hrvatskoj Kostajnici (21,15 posto), Vrgorcu (22,14 posto), Kastvu (34,90 posto), te Belom Manastiru (48,34 posto).



Apsolutni rekorder, s rastom od čak 64,62 posto je, pak, Grad Pleternica, koja je na dan 31. ožujka prošle godine imala 698 zaposlenih u pravnim osobama, što je a 274 više nego godinu ranije, piše Poslovni dnevnik