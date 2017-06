GOTOVO PREBROJAVANJE U SPLITU: NIŠTA OD PREOKRETA? Spornih listića je samo 110, konačna odluka sutra, Kerum ne odustaje

Kerumovi promatrači tvrdili su kako sumnjivih nevažećih listića ima 1000, no na kraju su i oni potpisali zapisnik da je sporno svega 110 listića. Ali Kerum i dalje razmišlja o kaznenim prijavama.

U Gradskom izbornom povjerenstvu u Splitu završilo je novo pregledavanje 5451 nevažećeg glasačkog listića s nedjeljnih lokalnih izbora na temelju prigovora predsjednika Hrvatske građanske stranke Željka Keruma. Konačna odluka očekuje se sutra u podne.

Opara je pobijedio sa 1000 glasova i Kerum je tvrdio kako su brojni nevažeći listići zapravo glasovi za njega.

Nakon što je završeno prebrojavanje i kontrola nevažećih glasačkih listića u Splitu, ustanovljeno je da spornih listića ima samo 110, a zapisnik su potpisali svi. Željko Kerum razmišlja o kaznenim prijavama, no o svemu će kasnije izvijestiti javnost, prenosi N1.

HGS-ov kandidat za dogradonačelnika Davor Grčić Gaga, koji je umjesto Keruma bio u izbornom povjerenstvu, istaknuo je što je po njegovu mišljenju sporno.

“Oni gdje su zaokružena oba kandidata. Da je netko obadva prekrižio – to je u redu. Ali pa neće netko zaokružiti obadva da bi poništio listić! Ako je zaokružen jedan, pa je kasnije netko zaokružio drugi, to treba na analizu”, komentira Grčić i dodaje kako su brojevi spornih listića u porastu te ponavlja kako je Kerum pokraden.

“Ima ih sve više, sada ih je više od 600, a obrađene su dvije trećine. No, to nije jedini način na koji se mogla dogoditi krađa”, kazao je Grčić koji ni na inzistiranje novinara nije htio odgovoriti kako se to još Kerumu moglo uzeti glasove, piše Slobodna Dalmacija.

Kasnije je Grčić izjavio da sumnjivih glasova ima 1000.

“Spornim listićem smatra se svaki u kojem se ne može dokazati volja birača. Ako su oba kandidata prekrižena ili zaokružena, listić je nevažeći. Tih 200 spornih šaljemo na Županijsko izborno povjerenstvo i oni će reći tko je dobio glas”, izjasnio se promatrač HDZ- a Tomislav Prljević. Na kraju, obje strane su potpisale zapisnik prema kojem je 110 spornih listića.

HDZ poslao poruku Kerumu

U vezi s Kerumovim prebrojavanjem glasova oglasio se i splitski HDZ koji je ponovno opovrgnuo navode o križanju listića te dodao kako su i promatrači potvrdili da nije bilo nikakvih manipulacija.

‘Pozivamo Željka Keruma da prihvati činjenicu da su izbori završili, da su građani Splita svoje rekli i da je sada vrijeme da sve ozbiljne političke opcije koje participiraju u Gradskom vijeću počnu razgovarati u interesu Grada Splita’, stoji u priopćenju splitskog HDZ-a.