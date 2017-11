GOTOVINA POSLAO PORUKU MLADIMA KOJI ODLAZE IZ HRVATSKE: ‘Dobro je vidjeti što ima drugdje, a mi čekamo vaš povratak’

General Ante Gotovina pet godina nakon oslobađajuće presude za Dnevnik Nove TV otkrio je reporteru Andriji Jarku o čemu je razmišljao noć prije puštanja na slobodu, ima li političke ambicije te što bi poručio mladima koji napuštaju Hrvatsku.

Pet je godina otkad vas je 100.000 ljudi dočekalo na Trgu bana Josipa Jelačića. Kakav je osjećaj danas?

“Prije pet godina dobili smo pravnu bitku bez čega ne bismo mogli zatvoriti jedno poglavlje naše povijesti. Prekinuli smo manipulacije koje su do tada vodile glavnu riječ. Karakter hrvatskog obrambenog rata potvrđeno je ispravan i neupitan. Domovinski rat je temelj hrvatske državnosti”.

Pola Hrvatske je plakalo toga dana. Kako ste se vi osjećali u sudnici u trenutku kad je rečeno da vas se odmah pusti na slobodu?



“Dugo godina smo živjeli u neizvjesnosti i čekali smo trenutak kada će biti finalna odluka. Nismo gubili nadu i vjeru jer smo znali što je istina. Da je bilo drugačije, borili bismo se do kraja”.

Sigurno ste bili dobro upućeni u to što se događa u Hrvatskoj. Ljudi su molili ispred katedrale. Ispričajte nam što vam se motalo po glavi noć prije presude.

“Bio sam smiren i opušten te razmišljao o sutrašnjem danu. Vjerovao sam u pobjedu”.

Kada ste došli na pozornicu na Trgu bana Josipa Jelačića rekli ste da rat pripada prošlosti te da se moramo okrenuti budućnosti. Stojite li i danas kod te izjave?

“Da. Domovinski rat je temelj hrvatske državnosti. Danas ostaje briga o sigurnosti i briga o našim slobodama. To je naša trajna obaveza da bismo se mogli koncentrirati i svu našu energiju usmjeriti u gospodarski i socijalni razvoj. To je jako važno”.

Što danas radi Ante Gotovina? Čime se bavite, kako provodite dane?

“Poslije presude otvoreno je novo poglavlje mog života. Odlučio sam se posvetiti poslu kojeg volim. Bavim se ribarstvom i sretan sam što s ljudima s kojima radim doprinosimo razvoju ribarske industrije. To je naš cilj”.

Nakon pet godina od oslobođenja kako vidite situaciju Hrvatskoj. Jeste li zadovoljni, jeste li očekivali manje ili više?

“Kao i u svemu drugom – uvijek može bolje, ali moramo biti objektivni i strpljivi te moramo vjerovati. Moramo pokazati zajedništvo, pogotovo u teškim trenucima i važnim stvarima. To je jedini pravi put”.

Mnogi su vas svojatali, svi se žele slikati s Antom Gotovinom. Čini mi ste da ste politici definitivno rekli ne i da nemate ambicije po tom pitanju. Spominjali su vas kao kandidata za predsjednika. Što vi kažete o tome?

“To su sve nagađanja. Politika me ne zanima, ali poštujem i cijenim ljude koji se bave politikom. Tim teškim poslom netko se treba baviti i ti ljudi koji su izabrali taj posao imaju velike odgovornosti. Uz našu podršku i zajedništvo sigurno možemo doći do cilja i sigurno ćemo do njega doći brže”.

Koja je vaša poruka za mlade ljude koji sve više iseljavaju iz domovine?

“Dobro je otići u svijet i vidjeti što ima drugdje. Sigurno je da ta psihološka barijera ne smije postojati. Živimo u globalnom svijetu i putovanje po svijetu je normalna stvar. Isto tako, svaki povratak je uvijek povratak kući i mi čekamo”, rekao je u Dnevniku Nove TV.