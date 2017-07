GODINAMA SE SKRIVALA, ALI SAD TRAŽI ALIMENTACIJU: Cesareov otac mogao bi ostati bez mnogo novca

Nina Kuluz od Alessandra Avenatija potražuje alimentaciju za sina Cesarea, čak i za period od nekoliko godina tijekom kojih se skrivala od oca djeteta te vlasti koje su je tražile.

Ukoliko Općinski sud u Splitu prihvati tužbu Nine Kuluz protiv Avenatija, Cesareov otac morat će platiti 228.000 kuna jednokratno te po još 4000 kuna mjesečno u budućnosti.

Tužbeni zahtjev podnesen je 2011. odmah po njezinom povratku iz Italije, a u njemu se traži da otac plaća mjesečno uzdržavanje od 4000 kuna.

Slučaj je tijekom ove godine bio na čekanj na splitskom sudu na Dračevcu, a promijenio je nekoliko sudaca te je naposlijetku krenula rasprava. S obzirom da je Kuluz pet godina bježala sa sinom pred hrvatskim pravosuđem zbog protupravnog odvođenja djeteta, Sud je procijenio da postoji sukob interesa nje i sina te da je najbolje da se za dijete u tom postupku odredi posebni skrbnik.



Poseban skrbnik za dječaka

Na tu poziciju imenovan je odvjetnik Domagoj Mužić i on će u nastavku procesa zastupati interese 7-godišnjaka.

‘Mogu vam samo potvrditi informaciju da sam imenovan skrbnikom, ali o samom slučaju neću govoriti jer je to protivno zakonu. Postupak je u tijeku i to je najviše što ćete saznati od mene’, rekao je Mužić za Slobodnu Dalmaciju.

Prema Obiteljskom zakonu, udržavanje plaća roditelj koji ne stanuje s djetetom. U svim predmetima gdje jedan od roditelja traži uzdržavanje prvo što se uradi je utvrđivanje visine prihoda drugog roditelja. Potom treba utvrditi mjesečne troškove, a nakon toga se odlučuje o visini mjesečnog uzdržavanja. U slučaju prihvaćanja tužbe roditelj koji ne živi s djetetom mora platiti jednokratno iznos za protekli period od dana pokretanja spora.

Mora platiti i za godine u kojima nije znao gdje je Cesare

U slučaju Alessandra Avenatija, on bi platio za razdoblje od 2011., kada je Nina Kuluz po prekidu njihove veze otišla u Hrvatsku, a morao bi platiti i za pet godina tijekom kojih nije vidio sina te nije znao gdje je. Podsjetimo, Kuluz se s djetetom skrivala u Vitezu u BiH, gdje je zbog tjeralice morala otići preko ilegalnih graničnih prijelaza. Niti pravomoćne presude koje navode kako bi Cesare trebao živjeti s ocem u Italiji uz zajedničko skrbništvo ne mijenja situaciju. Prema zatraženom iznosu od 4000 kuna to bi iznosilo 228.000 kuna plus kamate za svaku pojedinu godinu.

Činjenica da je dječak kod majke protupravno oca neće osloboditi alimentacije i sud će vjerojatno naložiti plaćanje iste. No, zbog specifičnih okolnosti određen je posebni skrnih jer se smatra kako postoji kolizija interesa djeteta i majke.

Možda će iznos alimentacije biti nešto niži

S obzirom da sud ne može Avenatija osloboditi plaćanja alimentacije, posebna pozicija u kojoj se on nalazi, ona u kojoj Hrvatska ne može provesti pravomoćnu odluku prema kojoj sin živi s njim, ali može naplatiti alimentaciju, kompenzirat će se nešto nižom visinom iznosa.

Očekuje se da će se odrediti minimalno uzdržavanje, a taj iznos svake godine propisuje nadležno ministarstvo. U ovakvim situacijama plaćanje se vrši nešto drugačije – novac ne ide na račun majke, već na poseban račun kojim upravlja djetetov poseban skrbnik.

Prije donošenja odluke na splitskom sudu će se saslušati Nina Kuluz i Alessandro Avenati koji se vratio u Torino nakon što ponovno nije uspio sina odvesti u Italiju.