GODINA DANA OD POBJEDE: Što se dogodilo s predizbornim obećanjima Kolinde Grabar-Kitarović?

Prije godinu dana Kolinda Grabar-Kitarović tijesno je pobijedila Ivu Josipovića u drugom krugu predsjedničkih izbora. U predizbornoj kampanji dala je čitav niz obećanja za koja mediji nisu propustili uočiti da nisu ni blizu ispunjavanja.

Obećanje nove predsjednice dano u izbornoj noći, kada je u svome govoru obećala da će Hrvatska postati jedna od najprosperitetnijih zemalja Unije nećemo uzimati u obzir jer je dano u žaru pobjede, s obzirom na to da predsjednica po svojim ovlastima gotovo da i nema ništa s gospodarstvom i prosperitetom.

Predsjednica je dala više obećanja u vezi s restrukturiranjem javne uprave i smanjenjem javne potrošnje, no za to jednostavno nema ovlasti.

1. Rezidencija

Kolinda Grabar-Kitarović više je puta najavila da će preseliti ured predsjednika s Pantovčaka u neku manju, prikladniju rezidenciju, kako bi uštedila. Spominjala se Visoka ulica, no nju su stručnjaci proglasili neadekvatnom i nesigurnom.



Komisija stručnjaka koja je trebala naći bolje rješenje ni godinu dana od predsjedničine pobjede nije našla alternativu.

2. Uštede u Uredu

Predsjednica je obećavala da će smanjiti broj ljudi i proračun svoga Ureda, no od toga gotovo da nije bilo ništa – u vrijeme Ive Josipovića u Uredu je bilo 142 zaposlenih, danas ih je 136. Počasna garda i dalje je tu, čisti snijeg.

Otišla je jedino Titova bista.

3., 4. i 5. Sazivanje sjednice vlade, gospodarski pojas i generali

Najavila je da će joj prvi potez biti sazivanje sjednice Vlade. No, ta će Vlada uskoro otići u povijest, a u međuvremenu se još nije sastala na poziv predsjednice.

Obećala je i da će raditi na proglašenju gospodarskog pojasa, o čemu nije bilo riječi sve dok to Most nije spomenuo nakon izbora, te da će rehabilitirati generale koje je Stjepan Mesić umirovio 2000. godine. Osim što se sastala s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora, ništa se drugo nije dogodilo.

6. Vojni rok

Predsjednica je bila najavljivala ponovno uvođenje vojnog roka. No, kako za takvo što nema novca (navodno bi to državu koštalo oko 500 milijuna kuna), predsjednica to od proljeća nije spominjala, sve do sada.

7. Ured za zviždače

Ured za zviždače je predsjednica doista osnovala, postavila je Anu Balenović kao povjerenicu, no potom ju je razriješila dužnosti, a ured zatvorila.

Doniranje novca za troškove kampanje

Kolinda Grabar-Kitarović obećala je donirati u humanitarne svrhe, što je i učinila, nakon što je 1,17 milijuna kuna koje je dobila od države prvo prebacila na račun HDZ-a.