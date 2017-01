GNJUSNA ISTARSKA SRAMOTA: Pogledajte u kakvom su stanju tartufarski psi koji vlasnicima donose ogroman novac

Kako piše Glas Istre, priča o uvjetima u kojima žive mnogi psi tartufari aktualizirana je prije par dana, kad su krenule najave pogoršanja vremena i ekstremno niskih temperatura. Brojni građani izrazili su zabrinutost za tartufarske pse, desetak njih, koji se nalaze u boksevima, na zimi, a za koje uznemireni građani kažu da izgledaju poput ‘živućih kostura’.

‘Kako će oni preživjeti? Bojim se i za naše, koji su uhranjeni i kućice im natrpane slamom ili dekicama. Proklinjem ove zimske mjesece jer ih ne mogu sve smjestiti u toplo noću. A kako će ovi jadnički preživjeti? I zašto ljudi koji su tamo i gledaju to svaki dan, ne učine nešto? Zašto ne vrše pritisak na svoje načelnike općina? Zašto restorani ne postave uvjet da će kupovati tartufe samo od vlasnika pasa koji im omoguće bar osnovne životne uvjete? Zašto se ljudi tamo ovoga ne srame? Zašto vlada jedna masovna zajednička otupljenost za ta bića koja im donose ogromne pare, a žive kao zadnje smeće?

Cijeli taj dio Buzeštine i Motovunštine profilira se kao tartufarska regija i na račun toga prima na tisuće turista, sve na leđima tih pasa, i zar nikoga nije sramota tog jada i bijede? I što da sad napravim za te pse, s prekrcanim azilom, s pazinskim psima koji čekaju na cesti i na deponiju smeća da se kakvo mjesto oslobodi? Uz načelnike općina koji ne vide ništa sporno? Uz sve te ljude koji uživaju u tartufima i plaćaju basnoslovne sume ne pitajući se odakle i kako dolaze? Dva psa su u kritičnom stanju i hitno ih treba maknuti. Postoji li netko da ponudi privremeni smještaj?’, pitanja su koja je postavila ljubiteljica životinja Mae Isaksson, koja ima i osobnih iskustava s tim napaćenim psima.

Podijelila je vlastito iskustvo s ostavljenim i napuštenim tartufarskim psom za kojeg se odlučila sama pobrinuti.

Ovo mora prestati! Ljudi koji se ovako ponašaju prema psima ne nanose samo patnju psima, nego i veliku štetu našem turizmu, prljaju sliku o nama, štete Istri koja se želi profilirati kao moderna, humana turistička regija. Ovo mora prestati, i pozivam vas da se svi zajedno uključite kako bi ovome dosao kraj”, poziva Isaksson.

Apel istarske udruge “Happy End” o dugogodišnjem problemu tretiranja velikog broja tartufarskih pasa u Istri privukao je veliku pažnju javnosti i građana koji smatraju da se radi o sramoti, na koju nerijetko ukazuju i turisti. “Zbog tartufa koji se uzdiže kao nacionalno blago primitivne i pohlepne osobe dolaze do njega preko leševa”, jedan je od komentara.

Povodom ovog apela na internetu su se prisjetili i slučaja iz 2011. godine.

“Ni kilometar od centra grada, tartufarskom psu u kućici nije se moglo pomoći, umro je od gladi, u boksu su bili vidljivi tragovi očajničkog kopanja da izađe iz boksa i ode si nać neku hranu, kopao je i po podu unutar kućice, ili je bio bolestan i umro u mukama, ležaj mu je bio taj komadić zemlje. Kod ovog vlasnika nakon prijave nastale su promjene. Kod tisuće pasa nisu”.

Kod kupnje ili konzumacije tartufa raspitajte se o njihovom porijeklu i na koji način su psi koji ih pronalaze tretirani. Dajte do znanja da vam je to bitno jer će na taj način i tartufarima postati bitno. Tko prema životinji postupa humano, nema što tajiti. I radni pas može uz razumnog vlasnika imati lijepi život bez patnje. Podržimo one tartufare koji zarađuju na pošten način, ne zlostavljajući pse.

Akciju možete podržati i potičući nadležne da poduzmu odgovarajuće akcije (lokalnu vlast, veterinarske inspektore…) te uplatom donacije na:

Udruga HappyEnd

Muntriljska 10

52 000 Pazin

OTP Banka

IBAN HR7724070001100353863

(poziv na broj 00)