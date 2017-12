GLAVNI UREDNIK NACIONALA ZA NET.HR O KONTROVERZNOJ KOLINDINOJ ODLUCI: ‘Ovo je revival 90-ih godina u najcrnjem obliku’

Na operaciji Galićeva imenovanja radilo se više mjeseci, kaže Jelinić, a pripisuje se ekipi oko Milijana Brkića.

Jedan od najkontroverznijih poteza u svom mandatu povukla je potkraj prošlog tjedna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Na mjesto savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost postavljen je Vlado Galić za kojega Nacional tvrdi da je sudjelovao u prikrivanju, osiguravanju lažnih identiteta i financiranju ratnih zločinaca u operativnoj akciji ‘Haag’ s ciljem da se zavara Haško tužiteljstvo. Radi se o pripadnicima HVO-a koji su počinili ratne zločine u Ahmićima i srednjoj Bosni.

Predsjednica je vrlo brzo odbacila pisanje Nacionala i kazala kako nema nikakvih zapreka tome da je za svog savjetnika imenovala Vladu Galića dodajući da u tekstu ‘ima jako mnogo insinuacija’.

“Moram reći da smo prije izbora savjetnika napravili odgovarajuću provjeru u našim službama i nema nikakvih zapreka za njegovim imenovanjem”, kazala je Grabar-Kitarović.

‘Ispod razine funkcije koju obnaša’

Glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić tvrdi kako predsjedničina izjava zapravo govori o nedostatku argumenata s kojom bi pokrila tu skandaloznu odluku. ‘Prvo su u njezino ime službeno Nacionalu u ponedjeljak odgovorili da to ne može komentirati jer se radi o klasificiranim aktivnostima, a danas tvrdi da se radi o insinuacijama. Neka se pokušaju dogovoriti oko konzistentnosti u javnim istupima. Ovo nije prvi put da su ti istupi ispod razine funkcije koju gospođa Grabar Kitarović obnaša’, izjavio je Jelinić za Net.hr.

“Ne radi se ni o kakvim insinuacijama, već o činjenicama. I to činjenicama o kojima je Nacional ekstenzivno pisao godinama, činjenicama koje su se pretočile u zapaženu knjigu ‘Urota Blaškić’, i to su činjenice o aktivnostima skupine ljudi unutar špijunskog sustava koja je na neprimjeren način obilježila 90-e godine u hrvatskom sigurnosnom sustavu. Tada se na veliko pisalo o špijuniranju novinara, oporbenih političara, te su nastajali razni dosjei koji su svjedočili o nedemokratskom profilu jedne garniture HDZ-ove vlasti kojom su vedrili i oblačili ljudi poput Ivića Pašalića, čiji je Galić bio pokorni sluga. Isto tako je čvrsta činjenica da su se pod kapom hrvatskog sigurnosnog sustava, naročito onog dijela u kojem je Galić bio istaknuti član, skrivali ratni zločinci, njima davali lažni identiteti, kuće u koje su te ratne zločince useljavali su bile kuće otete od Srba koje su iselili…

‘Antijunaci u blizini predsjednice’

Čak su dobivali automobile na korištenje, imali su osigurane plaće, o tomu se naširoko javno diskutiralo upravo na temelju otkrića Nacionala. Jedno je praviti se danas u vrhu vlasti da se to nije događalo, pokušavati ignorirati pa čak i lakirati neslavne epizode iz bliske prošlosti, a sasvim je drugo antijunake iz tog razdoblja promovirati u blizinu predsjednice države. To već na jedan višedimenzionalan način oslikava njezinu politiku, sasvim prigodno, neposredno nakon pravomoćne presude haškoj šestorci. Sjajan osjećaj za vrijeme kada povući takav kadrovski potez, nema što”, kaže Jelinić.

Retrogradni konzervativizam

Tvrdi da su to sve tvrde činjenice i da sve to ne služi na čast onima koji sada prema pojedinim medijima plasiraju tvrdnje da se to radilo u ime takozvanih državnih interesa.

“Vi imate u Hrvatskoj revival devedesetih godina u najcrnjem obliku. Ono od čega je uljuđena Hrvatska pokušala pobjeći, što je bio preduvjet da se uopće počne pregovarati o priključenju Hrvatske EU-u, sada se počinje vraćati na plimi retrogradnog konzervativizma, a na kojoj sve očitije pliva i hrvatska predsjednica“, otkriva Jelinić.

Na operaciji Galićeva imenovanja radilo se više mjeseci, kaže Jelinić, a to se u dijelu HDZ-a pripisuje ekipi oko Milijana Brkića. ‘Kako je Galić godinama pomagao obrani generala Gotovine i sam se Gotovina uključio i preporučio Galića za tu funkciju. Ali taj Galićev angažman ne može prebrisati jednu krajnje kontroverznu epizodu s kraja 90-ih u kojoj je sudjelovao. Vrhunac bezobrazluka je plasirati tezu da je ‘Kameleon’ u potpunosti bio opravdana akcija. ‘Nominalno je bila, ali ne u onom dijelu koji se tiče Galićevih aktivnosti. Pokušaji da se to opravda gadost su bez presedana. Jako mi je žao da predsjednica nije našla za shodno da se bolje uputi u tu problematiku”, poručuje urednik Nacionala.