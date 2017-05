GLAVNI TAJNIK POČASNOG BLEIBURŠKOG VODA TVRDI: ‘Zaštitari su napali austrijskog novinara jer su mislili da je provokator’

Kako smo već pisali, zaštitari tvrtke Bilić Erić Security u subotu su u Bleiburgu primijenili fizičku silu protiv austrijskog novinara Paula Donnerbauera i onemogućili ga u obavljanju njegovog posla, izvještavanja s komemoracije.

Donnerbauer je postupak zaštitara opisao u tekstu za svoj portal Vice, a postavio je i snimku koju je on napravio prije nego što su mu oni, tvrdi, izbacili kameru iz ruke. Novinar se igrom slučaja našao na mjestu na kojem je došlo do sukoba između jednog starijeg hodočasnika s ustaškom kapom i zaštitara koji ga s njom na glavi nisu pustili na prostor na kojem se održavala komemoracija.

‘I don’t care, I don’t care’

Taj je čovjek odbio skinuti kapu i pritom je nogom udario jednog od onih koji su ga pokušavali zaustaviti. Zaštitari su reagirali i oborili su ga na asfalt. Donnerbaueru je ta scena, naravno, bila zanimljiva, ali djelatnici Bilić Erić Security nisu imali razumijevanje za njegovu znatiželju.

Odgurivali su ga. Donnerbaur im je na engleskom jeziku objašnjavao da je on austrijski novinar i da je Austrija slobodna zemlja, ali nije mu to pomoglo.



“I don’t care, I don’t care”, ponavljao je zaštitar, dajući novinaru do znanja da ga nije briga tko je on i što se sve zbiva u Austriji. Prišao je još jedan zaštitar i viknuo na hrvatskom: “Baci mu to”.

“Jedan od zaštitara izbio mi je kameru iz ruke i udario me u lice”, napisao je Donnerbaur u svojem tekstu. Na snimci se još čuje novinara koji traži od napadače da mu kažu vlastita imena, ali bezuspješno.

Za Novi listg,incident, je o tom incidentu progovorio Božo Vukušić, glavni tajniku Počasnog bleiburškog voda. On, na osnovu razgovora s ljudima iz tvrtke Bilić Erić Security, ističe da zaštitari tvrde da nisu znali da je Donnerbauer novinar.

“Svi zaštitari imali su naše izričite instrukcije da ne samo da ne smiju ometati novinare nego da im moraju aktivno stajati na raspolaganju. Ali, tom čovjeku nisu vjerovali da je novinar. Nije imao akreditaciju i snimao je mobitelom, a ne, kako je on napisao, kamerom. Svatko se može lažno predstaviti kao novinar”, rekao nam je Vukušić.

‘Zaštitari nisu znali da ih je snimao novinar’

Nakon komemoracije policija je uzela izjave dvojice hrvatskih zaštitara, ali o njihovoj intervenciji protiv nositelja ustaške kape.

“Oni su saslušani u svojstvu svjedoka. U svojoj su izjavi rekli i da su mislili da je taj koji govori da je novinar zapravo u vezi s ovim s ustaškom kapom, da su oni jedna provokatorska skupina. Policija ih nije ništa pitala o napadu na novinara, znači da on nije prijavio to. Kad bi u Austriji netko napao novinara bio bi to veliki skandal, ali, ponavljam, zaštitari nisu znali da ih je snimao novinar”, zaključuje Vukušić.