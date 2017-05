GLAVNI KRIVAC JE OČIT: Građani jasno poručili koga smatraju odgovornim za krizu vlasti i koje je rješenje

HDZ je jedini krivac za ovu političku krizu smatra gotovo trećina, a više od polovice se slaže kako su uz njih krivci i Most, pokazalo je istraživanje. Kao rješenje, najviše birača zagovara nove izbore.

Prema anketi koju je za RTL provela Promocija Plus, više od 30 posto birača za trenutnu krizu krivi HDZ, premijera Plenkovića i ministra Marića, a 21 posto misli kako su krivi i HDZ i Most. Petina misli da je Most glavni krivac, 14 posto vjeruje kako je sve zbog Agrokora i Todorića. Iako je SDP pokrenuo postupak opoziva Marića, njih krivi samo 1,8 posto građana.

KOLINDA: ‘Većina zastupnika je protiv novih izbora, nema dovoljno glasova za rušenje ove Vlade’

Izbore najviše zazivaju HNS-ovci

Da je su najbolje rješenje prijevremeni izbori misli 36,9 posto građana. No taj postotak drastično varira obzirom na stranku: izbore najviše zazivaju HNS-ovci, njih 80 posto; to je rješenje za 60-ak posto SDP-ovaca, polovinu MOST-ovaca, dok je za tu opciju manje od 22 posto HDZ-ovaca.



Oko 11 posto birača misli da je vrijeme za vladu nacionalnog jedinstva, dok je sličan udio (10 posto) onih koji zagovaraju rješenje kakvo se sada nazire – vlada HDZ-a pojačana nezavisnim zastupnicima i manjinama. Da bi bilo bolje da HDZ podržavaju HNS i HSS misli 7,8 posto birača dok njih 6,6 posto vjeruje da je najbolja velika koalicija HDZ-a i SDP-a.

Ima i onih koji misle da je moguće da i treći puta HDZ i Most oforme vladu – 5,2 posto vjeruje da se koalicija može spasiti novim ministrima iz Mosta, a 4,2 odlaskom Marića.

PLENKOVIĆ OTKRIO KADA ĆE PREDSTAVITI NOVE MINISTRE: ‘Imamo vremena, nije nije nikakva drama’