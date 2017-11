GLAVNI AKTER IZ SEVERININOG PORNIĆA NA METI USKOKA: Hercegovački biznismen među osumnjičenima u akciji koja je srušila sutkinju Malenicu

Hrvatskoj javnosti je postao poznat tek nakon seks-skandala sa Severinom, no Milan Lučić iza sebe ima brojne uspone i padove, no trenutno je najtraženiji u pravosudnim vodama.

Na popisu osumnjičenih u antikorupcijskoj akciji koja je rezultirala uhićenjem sutkinje Vesne Malenice i stečajnog upravitelja Pere Hrkaća, nalazi se i hercegovački biznismen Milan Lučić.

Unatoč tome što su prve informacije ukazivale na to da je jučer uhićen i sam Lučić, objavljeno je kako se Lučić ipak nalazi u Austriji gdje mu se sudi u slučaju Hypo banke zajedno s Ivićem Pašalićem.



Lučićev branitelj Mate Matić izjavio je da njegov klijent nije najboljeg zdravstvenog stanja, ali će u okviru svojih mogućnosti poštivati sve zakonske obveze.

Od bogatog biznismena do optuženičke klupe

Milan Lučić prije desetak godina bio je jedan od najbogatijih hercegovačkih biznismena, a njegovo je poslovno carstvo obuhvaćalo sve od proizvodnje vina, preko osiguranja, do poslova s naftom.

Sa svega 24 godine postao je direktorom tvrtke Hermes preko koje su slijedila kapitalna ulaganja u mnoge industrije, no među važnijim poslovima su oni u doba rata.

Zarada od rata

Tvrtka Hermes je, naime, bila jedna od opskrbljivača HVO-a tijekom rata u kojem je Lučićev stariji brat Ivica aktivno sudjelovao kao utemeljitelj i šef Sigurnosno informativne službe HVO. Nakon toga, krenuo je bankarstvo, naftni biznis i osiguranje. Preuzeo je naftnu tvrtku Petrol iz Ljubuškog te bio suosnivačem Dubrovačke banke Mostar i Euroherca iz kojeg je kasnije bio izguran.

Njegovo se carstvo s vremenom počelo urušavati te je nakon propasti dviju tvrtki, Hermes i Petrol, završio na listi poreznih dužnika u BiH.

Malverzacije s direktorima Hypo banke

Lučić se našao i na optuženičkoj klupu suda u Klagenfurtu gdje mu se sudi da je zajedno s Ivićem Pašalićem i Igorom Mlinarom, te s bivšim šefovima banke Wolfgangom Kultererom i Günterom Striedingerom, ilegalno izvlačio milijune iz spomenute banke i to malverzacijama s jednim zemljištem na otoku Pagu.

Naime, austrijsko tužiteljstvo sumnjiči Lučića da je kao suvlasnik tvrtke Hilltop, registrirane u Lihtenštajnu, s drugim osumnjičenima u Hrvatskoj osnovao tvrtku koja je od Grada Paga kupila zemljište u Šimunima za 4,5 milijuna eura i to kreditom financiranim od strane Hypo banke. No, uskoro je, po nalogu nadležnih u banci, zemljište procjenjeno na 44 milijuna eura. Napuhana procjena išla je u smjeru tvrtke kćeri Hypo banke koja je trebala kupiti to zemljište.

Ta tvrtka kćer uskoro je kupila i tvrtku Hilltop, kojoj su vlasnici bili Pašalić, Lučić i Mlinar. Istragom je utvrđeno da je novac od preprodaje zemljišta išao Pašalićevu tvrtku Zagrebdrvo-Adriadrvo te putem Mlinaorvih i Lučićevih off shore tvrtki, na račune Lučićevih hrvatskih firmi koje su potom namirile dugovanja prema Hypo banci.

Inače, i prije istrage u Austriji, Lučić je doveden u vezi sa sumnjivim financijskim aramžmanima i transakcijama, također preko Hypo banke.

Kućni filmić

Svemu unatoč, Milan Lučić, hrvatskoj je javnosti najpoznatiji kao Severinin partner u najpoznatijem amaterskom porno uratku u Hrvata. Lučić je u trenutku puštanja filmića u javnost bio oženjeni otac troje djece, a nakon svega postao je jedna od medijski najeksponiranijih osoba.

