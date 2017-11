GLAVNA TAJNICA MINISTARSTVA GRADITELJSTVA SRUŠILA ZID STARICI: Inspekcija utvrdila što se dogodilo, oglasio se i ministar Štromar

Do javnosti je danas doprla priča o skandalu u Staroj Novalji na Pagu gdje je vanjski zid kuće 81-godišnje Šimice Peranić srušila njezina susjeda Nikolina Nežić.

Nikolina Nežić nije osobno srušila zid staričine kuće, već je bila investitorica radova tijekom kojih je zid srušen. Skandalozno je u ovoj priči što je Nežić glavna tajnica u Ministarstvu graditeljstva gdje je kadrovirana iz HDZ-ove kvote. A nije nebitan i podatak da je rušenje obavljeno bez dozvole.

SAMOVOLJA GLAVNE TAJNICE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA: Staroj susjedi (81) srušila zid kuće na Pagu bez dozvole

Rušenje izvedeno protivno odredbama Zakona o gradnji

Staričin nećak Krešimir Peranić kazao je za Novi list da mu je Nežić na prvi upit o radovima rekla da se na kući njegove tetke ne izvode nikakvi radovi. Kada joj je na to poslao fotografije srušenog zida, glavna tajnica se sjetila da je ipak srušen zid jer je bio opasan, te obećala da će biti izgrađen novi. Pokušala se i nagoditi sa staričinim nećakom, no on je slučaj prijavio policiji.



Novi list je tijekom dana primio i priopćenje nadležnog Ministarstva graditeljstva, onoga u kojemu je Nikolina Nežić glavna tajnica. U priopćenju stoji:

“Povodom predstavke g. Krešimira Peranića iz Rijeke upućenoj građevinskoj inspekciji ovoga Ministarstva, obavljen je danas, 20. listopada 2017. godine inspekcijski nadzor izvođenja građevinskih radova na lokaciji u ulici Brajda u Staroj Novalji, koja je susjedna čestica zgrade na k.č. 158/4. k.o. Novalja, u vlasništvu gđe Šimice Peranić iz Stare Novalje. U nadzoru je utvrđeno da se radovi uklanjanja postojeće građevine izvode protivno odredbama Zakona o gradnji, te je obustavljeno daljnje uklanjanje, a gradilište zatvoreno službenim znakom i ograđeno trakom građevinske inspekcije.”

Ministar Štromar: Iznimke nema ni za koga

Nadalje, u priopćenju se ističe kako je “vezano za navode iz predstavke da je investitor građevinskih radova Nikolina Nežić, glavna tajnica ovoga Ministarstva, napominje se da je za sada utvrđeno da su Nikolina Nežić i njena sestra Iva Nežić Schwob iz Njemačke suvlasnice katastarske čestice na kojoj se izvode radovi. Inspekcijski postupak je u tijeku, te će se u daljnjem postupanju utvrditi sve točne činjenice koje su bitne za postupanje i odluke građevinske inspekcije.”

Sa slučajem je upoznat i sam ministar Predrag Štromar koji je izjavio da će građevinska inspekcija odraditi postupak u okviru zakonskih ovlasti.

“S ovom prijavom postupa se kao i u svim ostalim slučajevima do sada, neovisno o tome je li riječ o djelatnici Ministarstva ili bilo kojem drugom građaninu. Ukoliko se utvrdi povreda zakona prekršitelj mora snositi sankcije, jer iznimke nema za nikoga i zakon se mora poštovati jednako za sve”, kazao je, kako se navodi u priopćenju, ministar graditeljstva i potpredsjendik hravtske Vlade Štromar.