GLAVAŠEVIĆ REAGIRAO NA GLASNOVIĆEV ISTUP: ‘To je govor mržnje! Kada je postalo prihvatljivo nekome staviti metu na leđa?’

SDP-ov saborski zastupnik Bojan Glavašević u petak je reagirao na istup nezavisnog zastupnika Željka Glasnovića u stanci sjednice, nazvavši govorom mržnje njegove poruke sveučilišnom profesoru Dejanu Joviću i pokojnoj novinarki Jasni Babić koje je nazvao udbašima i jugofilima.

“Glasnovićev istup doživio sam kao govor mržnje. Ne znam u kojem trenutku je postalo prihvatljivo da se stavlja meta na leđa, primjerice, sveučilišnom profesoru Dejanu Joviću i pokojnoj novinarki Jasni Babić”, zapitao je Glavašević. “Ne znam u kojem trenutku bez ikakvog argumenta je postalo prihvatljivo da ignoriramo da ljudi koji su izabrani u Hrvatski sabor bez ikakve sankcije, bez ikakvog upozorenja predsjedavajućeg mogu govoriti takve stvari”, rekao je.

Glavašević: Ne trebamo se čuditi ako se Joviću nešto loše dogodi

Ne trebamo se, dodao je, čuditi ako se danas-sutra Joviću, “kojega je Glasnović danas prozvao i stavio mu metu na leđa”, nešto loše dogodi. “Onda ćemo se pitati “kako to’. A evo ‘kako to’, zato što ovakve stvari prolaze nesankcionirano”, upozorava Glavašević. Reakcija na takav govor mržnje, naglasio je, ne bi smjela ovisiti o tome tko predsjedava Saborom u tom trenutku, napominjući kako je vrlo brzo postalo jasno da Glasnović neće govoriti o temi koju je najavio i da ide u još jednu “od svojih tirada o svojim imaginativnim neprijateljima koje stalno traži”.



“Bojim se da je to nešto na što smo svi jednostavno otupili i u nekom trenutku smo svi to prestali slušati. Ali, publika gospodina Glasnovića nije prestala slušati i ona vrlo jasno može identificirati o čemu je riječ, a riječ je o pozivu da se nešto napravi u vezi s tim o čemu govori”, zaključio je Glavašević. Naime, u jutrošnjoj stanci Glasnović je kazao da su “u Hrvatskoj ugrožena najtemeljnija ljudska prava”, među kojima i “pravo na istinu”. U tom je kontekstu istaknuo srbijansku izložbu o Jasenovcu na East Riveru u New Yorku kroz koju se “falsificira istina spominjanjem 700 tisuća žrtava”.

Glasnović: Kad ćemo shvatiti da u RH vlada profesionalna velikosrpska agentura?

“Kad ćemo mi shvatiti da u Hrvatskoj još vlada profesionalna velikosrpska agentura, da država namjerno skriva spise, prave spiskove od tih žrtava, ne samo Jasenovca, nego od Drugog svjetskog rata? Kad ćemo toga biti svjesni?”, pitao je. Istaknuo je kako se na Hrvate vani gleda ekskluzivno kroz povijest Drugog svjetskog rata, jer još nemamo službenu povijest tog razdoblja. “Tu sjede neki ljudi, doktori povijesti i znanosti, a što se događa ovdje? Zašto se čudimo, u vladi gospodina Josipovića 50 posto ljudi su bili suradnici bivše Udbe, članovi Komunističke partije i jugofili kao Dejan Jović. Čemu se mi čudimo?”, nabrajao je Glasnović.

“Oni su plaćeni, to su profesionalni antifašisti koji su plaćeni da drže Hrvatsku na dužničkoj klupi. Oni su se uvukli u medije, nevladine udruge i drugdje. Jasna Babić preminula, pokoj joj duši, ona je doajen hrvatskog istražiteljskog novinarstva, a bila je vezana za grupu Labrador koja je rušila spomenike na židovskom groblju 90-ih godina. Doajen hrvatskog istražiteljskog novinarstva i što možemo očekivati?”, dio je Glasnovićeva izlaganja u stanci koju je zatražio.