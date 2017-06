GLAVAŠEVIĆ: ‘Čujem da su u HDZ-u nezadovoljni Plenkovićem i da ne računaju dugoročno na njega’

Bojan Glavašević, član predsjedništva SDP-a gostovao je u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji i pritom odbacio mogućnosti da HDZ i SDP stvore veliku koaliciji ili da SDP koalira s Mostom.

‘Ja suradnju s Mostom ne vidim i nisam jedini član predsjedništva koji ju ne vidi. Treba reći jasno i nedvosmisleno da je Most stranka koja vrijednosno nije blizu SDP-a i ne bih podržao takvu koaliciju s Mostu’ kazao je Glavašević koji je bio mnogo žešći na temi eventualne velike koalicije.

Smatra da kada bi SDP išao s HDZ-om bi oni iznevjerili očekivanja građana koji su za njih glasali.

‘Ja bih radije da SDP bude jaka i učikovita opozicija kao što je sada nego prodao dušu i išao s ljudima kojima je skroz prihvatljivo da na pragu ustaškog logora smrti stoji ustaški simboli, da su privatni interesi i interesi krupnog kapitala ispred interesa građana Hrvatske pa imenuju dva člana Vlade koji suspektno kadroviraju. SDP je stranka kojoj je obraz važan. Mi se ne brinemo i ne kalkuliramo koliko ćemo mandata osvojiti. Onaj broj mandata koji dobijemo će pokazati i biti indikator koliko nešto radimo dobro ili loše. Mi se borimo za povjerenje građana, vlast bi bilo dobro imati, ali SDP može preživjeti u opoziciji’, kazao je Glavašević.



Mršić na čelu SDP-a

Na pitanje može li SDP promijeniti trendove sa Zvonimirom Mršićem kao eventualnim SDP-ovim kandidatom za premijera Glavašević kaže da sve ovisi ipak o Bernardiću.

‘O svemu se treba razgovarati ukoliko je neka tema na dnevnom redu. Zvonimira Mršića ne poznajem, ali veselio bi me njegov povratak u politiku i vjerujem da nisam jedini koji tako osjeća. Davor je rekao da je on predsjednik stranke i kandidat za premijera, naravno on može to mišljenje promijeniti, ali mislim da cijelo predsjedništvo stoji iza njegove odluke. SDP je pokazao kroz povijest da smo vrlo prilagodljivi i to je odluka koju ćemo dovesti kasnije kada dođe do parlamentarnih izbora, ali Bernardić ima potpuno pravo tražiti od stranke da bude kandidat za premijera’, kazao je Glavašević.

Veliki prostor vidi u dijaspori

Smatra da na idućim parlamentarnim izbora SDP treba imati svoje kandidate na manjinskim listama, ali i da treba imati listu za dijasporu jer tu vidi veliki prostor za SDP.

Glavašević je potvrdio je kako je SDP postigao dogovor s HSS-om po kojem im postaje strateški partner po kojem im oni omogućuju šest ulaznih mjesta u Saboru na idući parlamentarnim izborima. Tvrdi da toliko HSS vrijedi i da im SDP nije dao previše.

‘Mislim da nije pitanje cijene, već koliko želimo osnažiti partnere. SDP je stranka koja je dobar partner, od toga imaju koristi birači svih stranaka. Mislimo da oni točno toliko vrijede. Vrlo jasno su rekli da niti u kojem scenariju podržavati HDZ, a Krešo Beljak pokazuje u svim svojim istupima da je lojalan partner’, kazao je Glavašević.

Suradnja s HNS-om

Na pitanje gdje je pukla suradnja njih i HNS-a kaže da ne zna dati odgovor na to pitanje, ali smatra da se Ivan Vrdoljak ne može nametati kao lider oporbe, već da je to Davor Bernardić obzirom da je SDP najveća stranka po broju mandata. Nedavno istraživanje po kojem većina birača SDP-a, njih 37 posto smatra da je Vrdoljak lider oporbe, a tek malo više od 40 posto birača SDP-a da je to sam Bernardić ne smatra vjerodostojnim.

‘To je pitanje dojma, a rejtinzi govore dručačije. Nećemo nikoga prisiljavati da nam bude partner, HNS bira svoj smjer i mi ih poštujemo i podržavamo. Nikada im nismo zavrtavali ruke i tjerali na nešto. Priča nije zatvorena, ima vremena za njih, parlamentarni izbori nisu raspisani. Ako budu odlučili ići u samostalnom smjeru, dapače, sretno im bilo. Pokazali smo da znamo raditi zajedno i da smo dobri zajedno’, kazao je Glavašević i dodao kako njihovi odnosi ne mogu završiti kao oni HDZ-a i Mosta.

‘Ono što se dogodilo između HDZ-a i Mosta, ne može se dogoditi između SDP-a i HNS-a jer smo mi ozbiljne stranke i unatoč grubljim riječima znamo biti partneri, a HDZ i Most ne znaju. Uostalom mi danas sa HNS-om imamo partnerstvo i u Zagrebu i u Osijeku i u Splitu i Varaždinu’, kazao je Glavašević koji smatra da HNS neće pretrčati HDZ-u nakon lokalnih izbora.

‘Nema tu straha. Sve je moguće, ali ne bih to prejudicirao. Treba ih pustiti da vode stranku u smjeru u kojem žele, birači će honorirati ili neće. Nema smisla raspraljavati o takvim scenarijima obzirom da mnogi dužnosnici su rekli da ne žele s HDZ-om i nemam razloga u njih sumnjati’, kazao je Glavašević.

Loše tempiran prijedlog

Na pitanje zašto SDP nije potpisao prijedlog HNS-a za opoziv Vlade Andreja Plenkovića Glavašević je kazao kako je taj prijedlog bio užasno loše tempiran.

‘Plenković je pokazao da ima kakvu takvu većinu, a pravi test će biti izbor novih ministara. Ako Plenković neće moći potvrditi kandidate za ministre onda idemo odmah potpisati HNS-ov prijedlog. Mi nismo protiv tog prijedloga, ali tek kada to ne uspije ili će odugovlačiti s imenovanjem ministara iza 27. svibnja onda ćemo sigurno ići na potpisivanje’, kazao je Glavašević.

Smatra da su prijevremeni izbori vrlo izgledni, i da Plenković ako i posloži neku većinu u Saboru to neće biti dugog vijeka.

‘Ako i bude išta složio to će biti strahovito nestabilno. Žrtvovao je koaliciju s Mostom da bi obranio dvoje ministara, Marića i Dalića, to ga je koštalo i to će ga koštati izbora. Ne želim širiti tračeve, ali čujem da u HDZ-u su nezadovoljni Plenkovićem i da ne računaju dugoročno na njega’, kazao je Glavašević koji na opasku voditelja kako isto tako se čuje da su i u SDP-u nezadovoljni Bernardićem i ne računaju dugoročno na njega rekao da on to nije čuo.

‘Vjerujem da se mnogo računica pojavljuje u spekuliranju’, kazao je Glavašević.

Izbori u Zagrebu

Tvrdi da je uvjeren u pobjedu Anke Mrak Taritaš u Zagrebu.

‘Nije to pitanje procjene šansi već vrijednosti. Anka Mrak Taritaš je prava osoba s kojom imamo partnerstvo, to je prava riječ koja se tiče nje i uvjeren sam da će ući u ured gradonačelnice’, poručio je Glavašević koji na pitanje zašto isto nisu napravili u Splitu s Marijanom Puljak koja bi s njihovom potporom ušla u drugi put odgovorio kako to treba pitati nju koja je to odbila u razgovorima.