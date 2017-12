GLASNOVIĆ SE U SABORU OBRAČUNAVAO S ‘VELEIZDAJNICIMA’: ‘Zastrašujuće je da takvi ljudi još hodaju po Hrvatskoj’

Saborski zastupnik Željko Glasnović danas se s govornice obračunavao s ‘izdajnicima i veleizdajnicima’ koji navodno desetljećima destabiliziraju Hrvatsku.

Željko Glasnović je na početku današnjeg saborskog zasjedanja zatražio stanku, nakon čega je imao petominutno izlaganje.

Glasnović se osvrnuo na virtualni rat na društvenim mrežama upitavši tko i zašto blokira Facebook stranice koje spominju generala Praljka.

A onda je u svom stilu nastavio s monologom.



‘Hrvatska izložena destabilizaciji’

“Hrvatska je desetljećima izložena destabilizaciji od strane trojanskih konja, raznih udruga i sličnih koji su krivotvorili informacije i svjedočili protiv svoje države. To je kazneno djelo. Negdje drugdje to je nezamislivo. Mi točno znamo tko su oni”, rekao je Glasnović.

“Sada će u Kanadi odlikovanje dobiti jedan časnik koji je tvrdio da je u Oluji pobijeno na desetke tisuća Srba. Imamo dokument i od našega vicmahera Stjepana Mesića. To su dokumenti koji kruže već godinama, to su otvoreni izvori informacija. Na stranici 16. kaže: ‘Jedino moja žena vjeruje da uvijek govorim istinu’. I to je to. On daje dokumente 2000. godine britanskom obavještajcu koji se prikazuje na svim televizijama u Engleskoj. Pa je li to zamislivo, da jedan predsjednik države to radi?”, čudi se zastupnik.

“Neki dan The Guardian je napao hrvatsku predsjednicu što brani ratne zločince zbog ove presude. Isto tako, izašao još jedan engleski časopis koji hvali Mladića, da je on heroj za Srbe. Totalno su minorizirali presudu za genocid. A gle sada, tko im je davao dokumente”, kaže Glasnović mašući s dokumentima koji navodno kompromitiraju Mesića.

‘Ja bih sve njih prognao iz države’

“U Izraelu je nezamislivo da netko svjedoči protiv svoje države. Izraelski parlament nedavno je donio zakon da ste ili lojalni državi ili nemate državljanstvo. Ja bih svim tim trojanskim konjima, nevladinim udrugama, ove izdajnike i veleizdajnike, ja bih njih prognao iz države, sudio im za izdaju i veleizdaju. U Bizantu je najgori zločin, osim pedofilije, izdaja i veleizdaja. I to je zastrašujuće da takvi ljudi još hodaju po Hrvatskoj”, poručuje Glasnović.