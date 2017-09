ŽELJKO GLASNOVIĆ ŠOKIRAO U SABORU: ‘Strijeljao bih jednog suca, ali nažalost još ne živimo u takvoj državi’

Saborski zastupnik Željko Glasnović, ponovno je šokirao svojim govorom za govornicom u Hrvatskom saboru.

Nakon što je na početku saborskog zasjedanja zatražio stanku, saborski zastupnik Željko Glasnović stao je za govornicu te kazao kako je 10 godina radio u Kanadi u pravosudnoj policiji gdje sudovi rade dan i noć, a da mu se “ovdje hvali jedan crveni kmer iz bivšeg sustava kako nije riješio nijedan slučaj” te da bi on “njega strijeljao.”

“Tamo noćni sudovi rade dan i noć za nekriminalne prekršaje. Dođeš, to melje. Nisi plaćao alimentaciju, je li to nasilje nad ženama? Itekako je. Imaš ti bandita, ima 10 ljubavnica, ženu, briga njega, desetero djece. To je uvijek skliska banana. To znaju i ovi u Saboru neki, skliska banana. Dvije kore, seks i lova, a nećeš plaćati za djecu. Ja sam tamo radio, tebe uhapse, imaš troje djece, nisi plaćao alimentaciju, telefon, 4000 dolara i četiri mjeseca pritvora. A ovdje nikom ništa. Standardne procedure za uspješnost rada, kako se ocjenjuje rad, neki suci imaju dva riješena slučaja, ovi drugi stotinu. Meni se hvali jedan crveni kmer iz bivšeg sustava, sudac, da nije riješio nijedan slučaj u svojem mandatu u bivšoj državi. Prijatelju, ja bih njega strijeljao, a nažalost još nemamo takvu državu”, poručio je Glasnović.

Željko Glasnović, govoreći o kaosu u pravosuđu, ispričao je vic.



“Kaos u pravosuđu je vezan za subjekt nasilja nad ženama. Džaba zakoni ako imamo čisti amaterizam i nedorečene zakone. Kako opisati stanje u pravosuđu? Ima jedan vic. Nedavno je u Zagrebu održana konferencija poštenih sudaca u Sheratonu, obojica su se pojavila. Moramo shvatiti jednu stvar. Bez pravnog okvira za investicije, nitko neće doći ovdje. Pedeset posto ljudi radi u državnim službama, tu nema strateških investicija. Dolaze mi ljudi svaki dan. Došao mi je jedan čovjek jučer koji od 1991. traži povrat svoje imovine koju su neki lokalni banditi prepisali na sebe. Došao je s pravnicom i ona me pitala što napraviti. Kaže joj, ti si pravnica. Dođe čovjek izvana i investira 10 milijuna u tvornicu u Lici, tri godine to stoji i ne može dobiti dozvolu iz ministarstva. Kakva je to poruka? Ovo ovdje je Divlji zapad i mi samo glumimo tu pluralnu demokraciju i pod fasadom te demokracije vlada pravni kaos”, rekao je Glasnović.