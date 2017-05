GLASNOVIĆ POKUŠAO OBJASNITI FOTKE S ORUŽJEM: Očekivano, opet je laprdao o Udbi

Željko Glasnović šokirao je javnost objavivši na Facebooku niz fotografija na kojima pozira s arsenalom oružja, među kojima su bile automatske puške.

KONTROVERZNI ZASTUPNIK SE NA FEJSU HVALI SVOJOM ‘DUGOM CIJEVI’: Željko Glasnović pozirao s automatskim oružjem

Velik dio javnosti zgrožen je objavom, no Glasnović u svojem isticanju i promoviranju oružja ne vidi ništa sporno.





Na upit koja je poanta objave, Glasnović je kazao kako sumnja u državni aparat.

Sumnja u državni aparat

‘Pogledajte, ja volim svoju državu, Hrvatsku državu, ali imam sumnju u državni aparat. Naprimjer, kadrovi bivše Udbe koji su se infiltrirali u svaku poru hrvatskog društva.’

Ne odustaje od tvrdnje da su se u državni aparat uglavili i Udbini kadrovi.

‘Govorim vam da su se u državne kadrove infiltrirali kadrovi bivše Udbe. Stojim iza toga. Ako su slike u medijskom prostoru predmet rasprave, a nije predmet rasprave da hodaju po Zagrebu i Hrvatskoj ljudi iz bivšeg sustava koji su odgovorni za smrt stotine tisuće ljudi, onda me to zbilja zabrinjava.

To također uključuje one iz tajne službe bivše države koji su odgovorni, jer oni su pripadnici najveće kriminalne organizacije u povijesti jugoistočne Europe koja je pobila izvan Hrvatske više ljudi – Hrvata, Albanaca i Srba – nego ukupno sve tajne službe do pada Berlinskog zida’, rekao je Glasnović za RTL.

‘Živimo u svijetu koji nije Disneyland’

Spomenuo je kako je u SAD-u dozvoljeno da svaki građanin ima pravo držati oružje u kući.

‘Pa gledajte, Amerikanci imaju amandman da svaki građanin ima pravo braniti svoj dom. To je tako. Živimo u svijetu koji nije Disneyland i to je realpolitik. Imali smo dosta u našoj povijesti slučajeva gdje je hrvatska država i njena državnost izručena Beogradu, a narod najkrvavijoj tiraniji u jugoistočnoj Europi. Ljudi koji su bili dio toga su danas predstavljeni u javnom životu u Hrvatskoj na političkoj, kulturnoj i drugim razinama’, rekao je nezavisni saborski zastupnik za dijasporu.

Na pitanje što mislit o hrvatskom zakonu o oružju, Glasnović je rekao:

‘Oružje se može registrirati. Vidimo slučajeve u Hrvatskoj gdje su žene i drugi nevini ljudi ubijeni, oružje koje nije registrirano. to govori kako funkcionira MUP. Naravno da je lakše stvoriti državu nego nju čuvati i to je proces’, kazao je Glasnović, no nije htio otkriti gdje su nastale sporne fotografije.

‘Tko želi saznati gdje su slike nastale, saznat će. Ja se nisam rodio po noći’, zaključio je.