GLASNOVIĆ OPET NAPRAVIO KAOS U SABORU: Na njegovo izlaganje o ‘mentalnim Jugoslavenima’ burno reagirala oporba: ‘Pa on nije zdrave glave!’

Izlaganje nezavisnog Željka Glasnovića koji je tvrdio da je “žrtva paljbene skupine u Saboru”, u četvrtak je već na početku saborskog zasjedanja užarilo atmosferu u sabornici do te mjere da je GLAS-ov Goran Beus Richembergh zatražio njegovo psihijatrijsko vještačenje jer “nije zdrave glave”, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozivao je na dignitet Sabora.

Glasnović: ‘Tko su mentalni Jugoslaveni? Taj se mentalni sklop transgenetski prenosi’

Glasnović se nakon stanke koju je zatražio požalio kako je “žrtva paljbene skupine u Saboru” koja ga tuži za govor mržnje. “Tko su ti ljudi? To su mentalni Jugoslaveni koji ne mogu promijeniti svoj mentalni sklop, to je kulturološko, antropološko i psihološko pitanje, ne ekonomsko i političko. Taj se mentalni sklop transgenetski prenosi. Ne možemo izaći iz toga, ukopani smo u te rovove”, rekao je Glasnović. Ti bivši ali i sadašnji mentalni Jugoslaveni, nastavio je, govore isprazne fraze, apstraktne govore. “Tko su te glave? Tu sjede. Ne znam jel’ su Histrijani, Istrijani, jesu još pod talijanskom okupacijom tamo gore, bili su pripadnici tzv. ferijalnih saveza, dobili su šatorska krila, pjevali partizanske pjesme, SKOJ-evci, policijski odgoj je vaspitavanje, predavali su tamo: uloga bosanskog tovarnog konja u NOB-u”, kazao je Glasnović.

U nastavku prilično nepovezanog izlaganja se obrušio i na novinare. “Svi su novinari bivši radili za UDBA-u, bili su društveni službenici, oni koji su u New Yorku radili, kao danas npr. čovjek koji nas predstavlja na East Riveru, mister Drobnjak i drugi karakteri, pa nisi mogao dobiti putovnicu ako nisi radio za njih”, poručivao je Glasnović.

Beus Richembergh: ‘Već mjesecima trpimo njegovo maltretiranje i vrijeđanje’

Nakon njegovog izlaganja na povredu Poslovnika požalio se najprije Beus Richembergh. “Mi već mjesecima, ako ne više od toga, trpimo maltretiranje i vrijeđanje zastupnika Glasnovića. To je nedopustivo. To što on sebi ovdje dopušta, dakle, ne samo da vrijeđa kolege, da paušalno iznosi ocjene i vrijednosne sudove o ljudima o kojima ne zna ništa, nego redovito vrijeđa ljude koji nisu u ovoj sabornici, proziva ih kao najveće kriminalce, moralne nule ili ljude koji su suspektne prošlosti, ali eto upravljaju Hrvatskom. To je nedopustivo”, poručio je.

Cijela je javnost, nastavio je, zgrožena takvim načinom govora. “Dobrovoljno se dajem na raspolaganje, ali tražim to i od gospodina Glasnovića, da se podvrgnemo psihijatrijskome vještačenju, jer mislim da taj čovjek nije zdrave glave”, zaključio je Beus Richembergh.

Radin: ‘Sabor se pretvara u kabare’

Reagirao je i nezavisni zastupnik talijanske manjine Furio Radin. “Sabor se pretvara u kabare. On se pretvara u cirkus. Funkcija zbog kojih smo mi odabrani nije da na taj način govorimo i da na taj način tretiramo hrvatski narod. Gospodin Glasnović misli da ima copy right na hrvatski narod. To je njegovo mišljenje, ali međutim, ne bi se trebalo dozvoliti, da on takvo mišljenje, na tako komičan i smiješan način iznosi u ovom Saboru”, poručio je Radin. No, Glasnović je ustrajao na tome da govori istinu.”Tko to prihvaća, nek prihvaća, ja govorim istinu, ja što govorim pokrijepit ću činjenicama. Imam pravo govoriti što mislim. I imam svoje biračko tijelo, koje također dijeli isti svjetonazor”, poručio je.

“Ovdje smo ušli izabrani od naroda i svatko je dobio određeni dio glasova. Međutim, to nam ne pruža priliku i nije u redu da koristimo neprihvatljiv govor, da vrijeđamo drugoga, to znamo i to piše i u novom etičkom kodeksu, koji ćemo, nadam se, donijeti, da zastupnik ne smije klevetati, ne smije vrijeđati, ne smije upotrebljavati govor mržnje”, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Zastupnike je pozivao da u raspravama budu argumentirani, dodao da je Hrvatska svjetonazorski vrlo šarolika te je apelirao da se u tome ima dignitet.

“Nitko od nas ne bi trebao govoriti na način kao što smo čuli danas. I ne vjerujem da treba bilo koga podvrgnuti psihijatrijskom testu, kolega Beus Richembergh, nećemo to, to nije naša zadaća, s time se bave druge institucije”, zaključio je Jandroković.

Pupovac: Na HRT-u je propuh gotovo na svakom katu

Ovom verbalnom prepucavanju prethodilo je jutros izlaganje zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca koji se osvrnuo na stanje na HRT-u poručivši kako je tamo “propuh gotovo na svakom katu i u gotovo svakoj radnoj jedinici” te kako taj jedini javni servis, iako je Sabor odgovoran za njegovo funkcioniranje, zbog lošeg vođenja rapidno propada.

“Nema davno da smo izabrali novog ravnatelja HRT-a s očekivanjem da će se stanje tamo unaprijediti, a ne unazađivati, da će se stanje preusmjeriti od procesa propadanja prema procesu konsolidacije. No, kad dođemo tamo ili kad gledamo program HRT-a to se nije dogodilo”, rekao je Pupovac nakon stanke koju je po toj temi zatražio na početku zasjedanja. Hodnici i prostori u kojima se radi, tvrdi, izgledaju sve bjednije, oprema sve starija, organizacija rada ljudi i novinara je takva da HRT uvijek kasni za nekoliko koraka, minuta ili sati iza ostalih kuća.

S druge strane, pak, podsjeća Pupovac, nitko nema kapacitete koje ima HRT – mrežu, opremu, prostore, iskustvo. Unatoč tome, zbog lošeg vođenja te kuće ona rapidno i dnevno propada. Ako zastupnici to gledaju i prave se da ništa ne vide, kaže Pupovac, onda će svi zajedno biti suodgovorni kad u narednih nekoliko godina HRT postane kuća duhova. “Sramotno je da javni medijski servis radi priloge kao što je bilo prije 7-8 dana ili manje, jednu slatku ljudsku priču o nekome tko je potegao do Staljingrada kao pripadnik tadašnje hrvatske vojske i tamo poginuo. Žao mi je što je poginuo, ali što je imao tražiti tamo? I što ima današnji javni servis raditi sladunjave priče o njegovom potomku koji je od svih lutaka u koje je u djetinjstvu imao najviše volio lutku Hitlera”, pitao se Pupovac.

I onda, prepričava SDSS-ovac voditeljica to komentira s ‘vidite kako je živahan, vidite kako je čio, vidite kakve dobre stavove ima’. “Vrlo poučno. Smijuljite se vi gore. Sram vas može biti kao i sve one koji ne znaju što to znači”, poručio je Pupovac. Na njegovo izlaganje iz klupe je počeo dobacivati nezavisni Željko Glasnović, no Pupovac mu je uzvratio: “Vi dostojni niste da vam se odgovori jer prijetite ljudima po hodnicima i po stepenicama”, te napustio govornicu.