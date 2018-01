POJAVILI SE NOVI SVJEDOCI PROTIV VJEROUČITELJA: ‘DORH ga je htio u zatvor, ali sudac nije prihvatio’

Pojavilo se nekoliko novih svjedoka i u odnosu na te svjedoke je istovremeno i DORH predlagao da se protiv Bagarića produži istražni zatvor, no sudac istrage to nije prihvatio – pojasnio je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić

Odluku o jučerašnjem ukidanju istražnog zatvora Krešimiru Bagariću, sada već bivšem vjeroučitelju u zagrebačkoj Osnovnoj školi Matije Gupca, osumnjičenom zbog predavanja u školi kojim je učenike poticao na mržnju, obrazložio je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.

Devčić je za N1 rekao da je Bagarićev odvjetnik podnio prijedlog za ukidanje istražnog zatvora jer je svjedokinja ispitana od strane suda pa je u skladu s time otpao taj razlog za njegovim zadržavanjem u pritvoru.

“Pojavilo se nekoliko novih svjedoka”

Devčić je pojasnio i hoće li u postupku protiv Bagarića učenici biti ispitani kao svjedoci.

“Pojavilo se nekoliko novih svjedoka i u odnosu na te svjedoke je istovremeno i DORH predlagao da se protiv Bagarića produži istražni zatvor, no sudac istrage to nije prihvatio. On je njemu izrekao mjere opreza, odnosno zabranu uspostavljanja kontakta s tom djecom, odnosno svjedocima, tako da on od sada do daljnjega ostaje na slobodi. Moram napomenuti da protiv tog rješenja postoji pravo žalbe državnog odvjetništva tako da će u konačnici odluku donijeti izvanraspravno vijeće, odnosno tri suca”, kazao je Devčić dodavši da ne zna koliko je učenika pristalo svjedočiti.

Ispitivanje učenika u idućih mjesec dana

Devčić je za N1 televiziju objasnio i daljnju proceduru u ovom slučaju.

“Možemo reći da je procedura redovna, zna se koja je zakonska procedura. Znači državno odvjetništvo provodi istraživanje, odnosno prethodne radnje da bi nakon toga odlučili hoće li podići optužnicu ili neće”, kazao je.

Što se svjedočenja djece tiče, Devčić pretpostavlja da će to biti u najskorije vrijeme.

“Termini još nisu određeni, ali pretpostavljam da bi to u nekakvih mjesec dana moglo biti okončano”, rekao je Devčić.

Je li vjeroučiteljevo predavanje bilo javno ili nejavno?

Javnost ponajviše zanima hoće li učenikova snimka spornog i skandaloznog vjeroučiteljevog predavanja biti dovoljan dokaz bez svjedočenja. Glasnogovornik Županijsog suda u Zagrebu objsnio je i to.

“Što se tiče te snimke, imamo nekoliko aspekata. Prvo se mora vidjeti je li ta snimka tehnički ispravna, je li ona stvarna ili fiktivna. Ako se utvrdi da je tehnički ispravna onda idemo korak dalje i moramo vidjeti predstavlja li snimka nedozvoljeni dokaz. Da bi snimka uopće bila tretirana kao zakonit, odnosno nezakonit dokaz, zakon kaže da se mora raditi o snimci koja bi bila nejavna, odnosno ako je izrečeno u javnom prostoru onda ta osoba nema pravo na privatnost. Onda prelazimo na treći stadij cijele te priče gdje bi se ukoliko se utvrdi da je riječ o nezakonitom dokazu, odlučuje može li se koristiti u proceduri”, rekao je.

Mnogi su pravne zavrzlame oko snimke doveli u vezu sa snimkom koja je upotrijebljena u svojedobnompostupku protiv bivšeg SDP-ovog gradonačelnika Vukovara Željka Sabe. Devčić kaže kako se, načelno govoreći, mora utvrditi radi li se o javnoj ili nejavnoj snimci, odnosno govoru.

“Ako pred velikim brojem ljudi govorite i netko vas snimi, sami ste sebi uskratili pravo na privatnost”, tumači Devčić.

