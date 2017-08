GENERALA KOJI JE DOBIO JEDNU OD NAJVAŽNIJIH BITAKA ‘OLUJE’ NISU ZVALI NA PROSLAVU!? ‘Nismo ga mogli dobiti na telefon’

Dana 8. kolovoza u Glini je obilježena pobjeda OS RH u Domovinskom ratu te predaja 21. korpusa neprijateljske vojske pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Umirovljenog generala Petra Stipetića koji je preokrenuo stvari u ključnom trenutku na proslavi – nije bilo.

General Petar Stipetić je 8. kolovoza 1995. godine kod Topuskog preokrenuo bitku. Stipetiću se predao pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. korpusa Srpske vojske Krajine koji je brojao oko 5000 vojnika. Time je završena operacija Oluja.

Tome unatoč, general nije bio na proslavi jer nije, kako tvrdi, dobio poziv na nju.

‘Nije prvi put da nisam pozvan’

‘Nisam dobio poziv niti me je itko kontaktirao. Povijest ne treba krivotvoriti. Ja sam bio zapovjednik sektora Sjever, odradio posao i drugo me ne zanima. Ali nije to prvi put da nisam pozvan’, rekao je jučer Stipetić te dodao kako su ga zasmetale riječi predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je kazala kako su se srpske snage dragovoljno predale.



‘Nisu se oni dragovoljno predali. Predali su se zbog snage naših vojnika i oružja’, kazao je Stipetić, prenosi Jutarnji.

‘Čudno je bilo da nema generala Stipetića, ali organizatori proslave su bili Grad Glina i Udruge branitelja. Mi nismo imali veze s organizacijom’, rekao je ministar branitelja Tomislav Medved.

Nekoliko sudionika operacije Oluja šokirano je činjenicom da general, jedan od dva živuća s pet zvjezdica, nije pozvan na proslavu.

U roku od 24 sata preokrenuo stanje na bojištu

‘U sektoru sjever vodile su se najteže borbe u Oluji. Poginulo je 46 naših vojnika i predsjednik Tuđman je onda smijenio generala Basarca i postavio generala Stipetića koji je u roku 24 sata uspio preokrenuti stanje na bojištu. Sve je rezultiralo predajom 21. korpusa. Ovo je sramotan odnos prema generalu Stipetiću’, kazao je jedan od nekadašnjih visoko rangiranih zapovjednika u Oružanim snagama.

Grad Glina i Ministarstvo obrane tvrde da je general pozvan

Dan nakon što je u medijima izašla informacija o proslavi bez generala Stipetića, reagirali su iz grada Gline i MORH-a

‘Generalu Stipetiću poslali smo pozivnicu i za proslavu Dana Gline jer je počasni građanin Gline, kao i za predaju korpusa. A kad smo pokušavali dobiti od njega potvrdu dolaska, nismo ga mogli dobiti ni na telefon ni na mobitel ‘, rekao je za Večernji list gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević (HDZ) koji tvrdi da ga je i osobno zvao, ali bez uspjeha.

I iz MORH-a tvrde da je general bio pozvan. ‘Djelatnici protokola Ministarstva obrane su neposredno prije obilježavanja obljetnice, 7. kolovoza, u više navrata telefonom i mobitelom pokušali stupiti u kontakt s generalom Stipetićem. Nakon višekratnih poziva general Stipetić se javio te djelatniku protokola odgovorio da neće doći na obljetnicu u Glini 8. kolovoza 2017. godine’, poručuju.

Stipetić pak ima svoju verziju priče.

‘Dan prije proslave, 7. kolovoza, nazvala me jedna muška osoba iz protokola Ministarstva obrane i pitala: ‘Generale, treba li vam automobil za odlazak na proslavu?’. Ja sam rekao da ne jer neću ići. I to je bilo sve. To je bio jedini telefonski poziv i sigurno nije riječ o službenom pozivu na proslavu. Što se tiče pismenog poziva poštom, ne znam je li stigao jer od 1. kolovoza nisam u Zagrebu’, kazao je Stipetić za Jutarnji.

VIDEO: Trenutak kada pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, potpisuje predaju generalu Stipetiću