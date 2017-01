GENERAL MILJAVAC O UVOĐENJU VOJNE OBUKE: ‘Nitko ne želi rat. Ali ‘ja ne mogu gledati pušku’ i onda ne ide u vojsku, to više ne može tako…’

Predsjednik Generalskog zbora Pavao Miljavac podržao je uvođenje vojne obuke u Hrvatskoj, jer joj je ona, kako je kazao, s obzirom na stanje u vojci te okolnosti, potrebna.

“Mi smo nekoliko puta na Generalskom zboru razmatrali da bismo trebali krenuti s nekom obukom. Vidite da imamo prazninu od 10 godina, da nismo nikoga educirali u vojnom smislu. Vidite situaciju u našem okruženju, a i šire. Nije tu samo vojna ugroza, nego i elementarne nepogode. Kada vojska krene, vrlo brzo riješi situaciju jer je je to organizirana sila”, kazao je za N1 Pavao Miljavac dodajući kako se svijet mijenja te da Hrvatska mora biti spremna.

Napominje kako je i Finska uvela vojni rok te kako se razmišlja o tome da se to ne zove klasični vojni rok, nego obuka. “Ako se to dobro organizira i ako se osmisli dobar program, može se mnogo naučiti. Još ako je ljeto, to manje košta”, istaknuo je i dodao kako se mora razmisliti o kriteriju prigovora savjesti kojim se opravdava nečije izbivanje s vojne obuke.





Napominje kako netko može iz vojske izostati zbog vjerskih razloga, bolesti ili ako pripada organizaciji koja proklamira pacifizam. “Nitko ne želi rat. Ali ‘ja ne mogu gledati pušku’ i onda ne ide u vojsku, to više ne može. Kada bi vidio o čemu se radi, možda bi netko zavolio i htio ići dalje”, rekao je.

Miljavac pretpostavlja kako bi se na obuku pozvalo između 22.000 i 26.000 mladića, ovisno o kapacitetima. I pretpostavlja kako bi to koštalo između 300 i 400 milijuna kuna.