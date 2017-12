GENERAL KOJI JE 1991. ZAPOVJEDIO RAKETIRANJE BANSKIH DVORA: ‘Znam zašto sam to učinio i zna se tko je bio meta’

Učinio sam to svjesno i znam zbog čega sam to učinio jer sam imao pod svojom komandom nekoliko tisuća vojnika, podoficira i oficira – kazao je umirovljeni general JNA Ljubomir Bajić protiv kojega je podnesena kaznena prijava jer je zapovjedio napad na banske dvore u listopadu 1991. godine

Policija je 26 godina nakon što se napad dogodio, podigla kaznene prijave protiv šest osoba osumnjičenih za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. godine u vrijeme kada su ondje bili tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik Predsjedništva tadašnje SFRJ Stjepan Mesić i Ante Marković, ondašnji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno vlade SFR Jugoslavije. U tada nesupjelom atentatu na Tuđmana, koji je izvelo zrakoplovstvo ondašnje Jugoslavenske narodne armije, smrtno je stradao jedan Zagrepčanin, a četvero ljudi je ranjeno.

“Bilo ej i gorih stvari koje su se događale”

Zapovijed za napad izdao je general-major JNA Ljubomir Bajić, jedan od šestorice protiv kojih je MUP podnio kaznenu prijavu. On bi zbog toga mogao biti osuđen na dvadeset godina zatvora. No umirovljeni general koji živi u Srbiji nema namjeru odgovarati pred pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Kazao je to u razgovoru za Radio Slobodnu Europu, rekavši da i danas stoji iza tadašnje odluke o bombardiranju Banskih dvora.



“Potez hrvatskih organa nije me iznenadio jer imao sam informacije od dobro informiranih ljudi. Malo ću biti da kažem prost, rekli su mi ‘ne da bi te mljeli u meso za sarmu nego u alevu papriku'”, kazao je ironično.

Uz smijeh je dodao da je to zbog toga što mu (Hrvati) nikada neće oprostiti napad na Banske dvore. Na pitanje novinara zašto misli da je to smiješno, Bajić je odgovorio da su se u ratu događale i gore stvari.

“Bilo je i gorih stvari koje su se događale. A i nama su se događale, pa nitko ne odgovara. A ja sam to svjesno učinio i znam zbog čega sam to učinio jer sam imao pod svojom komandom nekoliko tisuća vojnika, podoficira i oficira. Znam što su oni trpjeli i što im se spremalo”, kazao je Bajić.

“Poginuli je bio kolateralna žrtva, zna se tko je bio meta”

Novinar je Bajića upitao je li u proteklih 26 godina kiada preispitao svoju tadašnju odluku, s obzirom na to da je prilikom napada na Banske dvore jedna osoba poginula, a četvero je bilo ranjeno.

“Često sam se sjećao takvih trenutaka. Ne želim biti ironičan, ali znate, kada se događaju takve stvari, onda bude i kolateralne štete. Ja nisam izmislio taj izraz. Pa ako vas takav odgovor zadovoljava, eto to vam mogu reći. Meni je žao gubitka tog života, a zna se tko je bio meta”, rekao je umirovljeni general.

Na pitanje tko je bio meta, odgovorio je: “Onaj koji je rekao da Srbe tako treba udariti da praktički nestanu, da je sretan što mu žena nije Židovka i da rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela jer je samo na taj način mogla ostvariti svoju samostalnost. Da postane nezavisna država”.

Novinar ga je na to upitao aludira li na Tuđmana, a Bajić je odgovorio: “Sigurno.”

U Italiji je već osuđen na 20 godina zatvora

Bajić je još rekao da ga nitko iz pravosudnih tijela Republike Srbije nije kontaktirao,a da na pitanja onih iz Hrvatske nijespreman odgovarati jer “ima svoju otadžbinu” i samo se “njenim organima stavlja na raspolaganje”. Bajić je, inače, u Italiji osuđen na 28 godina zatvora zbog obaranja helikoptera u Sloveniji u kojemu je poginulo četvero ljudi.

“Možemo o tome razgovarati ako bi vi pročitali izvještaj naše državne komisije koji je skrivan. Netko iz našeg Ministarstva vanjskih poslova je taj izvještaj skrivao. A tu se vidi da smo postupili baš onako kao što u ratu postupa svaka vojska. Mi uopće nismo znali da je to helikopter. Nismo znali ni čiji je. Mi smo na ekranu imali neidentificirani objekt koji je letio iz Mađarske u Hrvatsku, prema Bihaću. To mu je bila ruta. A jedno od načela protuzračne obrane je da se u zaštiti objekata i teritorija cilj uništi što dalje od objekta zaštite teritorija. Prema tome, to je za nas bio legitiman cilj”, iznio je Bajić svoje viđenje.

Budući da je u Italiji već osuđen, a da je u Hrvatskoj protiv njega podignuta kaznena prijava, novinar je Bajića upitao smije li uopće izaći iz Srbije.

“Ja iz Srbije nisam izašao otkad je Milo Đukanović uveo marku, a bili smo zajednička država. Meni je i Srbija velika, da znate”, odgovorio je.

