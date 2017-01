GDJE JE PREDSJEDNICA BILA U VRIJEME PRIZNANJA? Pantovčak otkrio što je doista Grabar-Kitarović radila 15. siječnja 1992.

Dok se u javnosti vode rasprave gdje je bila Grabar-kitarović u vrijeme priznanja Hrvatske, glasnogovornik njenog Ureda za Dnevnik.hr ustvrdio je kako je doista surađivala s diplomatima.

Govor predsjednice Republike održan u nedjelju na svečanosti povodom 25. godišnjice međunarodnog priznanja Hrvatske izazvao je brojne polemike u javnosti. Naime, u govoru je pozdravila i “svakog hrvatskog diplomata i diplomatkinju”, s kojima je “imala čast raditi u to vrijeme, koji su se toliko zdušno borili za našu samostalnost i neovisnost”, a budući da se to iz njenog životopisa ne da iščitati postavilo se pitanje gdje je točno u to vrijeme bila predsjednica.

Glasnogovornik njenog Ureda Luka Đurić tvrdi kako je u vrijeme priznanja Kolinda Grabar Kitarović stažirala u međunarodnom odjelu Ministarstva znanosti. Đurić navodi kako je ondje počela stažirati u siječnju 1992. godine, tako da je upravo u vrijeme međunarodnog priznanja Hrvatske, 15. siječnja kada su Hrvatsku priznale sve zemlje članice Europske zajednice, bila u međunarodnom odjelu toga Ministarstva.



U travnju iste godine javila se na javni natječaj, nakon čega se i zaposlila u Ministarstvu znanosti, također u međunarodnom odjelu.

U životopisu Grabar-Kitarović objavljenom na stranicama Urdea predsjednice stoji, pak, tranicama da je karijeru započela 1992. u Ministarstvu znanosti i tehnologije, ali nema detalja o početku rada, kao ni poslova na kojima je radila.

“Kolinda Grabar-Kitarović karijeru započinje 1992. u Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, a 1993. prelazi u Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske”, piše.