GDJE JE PRAVA ZIMA? Meteorolozi najavili još jednu promjenu vremena, evo što nas čeka do kraja tjedna

Ponedjeljak će biti relativno hladan, no kako će tjedan odmicati, temperature će biti sve više

Sve one koji čekaju pravi zimski ugođaj, odnosno snježne padaline, neće razveseliti prognoza dežurnih hrvatskih meteorologa. Snijega neće biti ni u ovom tjednu. Dapače, bit će ga sve manje, jer će nakon nešto hladnijeg ponedjeljka, do vikenda ponovno biti sve toplije.

Ponedjeljak relativno hladan, no situacija će se brzo promijeniti

Istočna Hrvatska danas će biti djelomice sunčana, u slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura od -4 do -2 °C, a najviša dnevna oko 4 °C, prognoziraju meteorolozi HRT-a. I u središnjoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, no potkraj dana bit će oblačnije. Noć će donijeti potencijalne slabe oborine koje bi se mogle smrzavati na podlozi. Najniža temperature bit će minus četiri, dok u najtoplijem dijelu dana temperatura neće narasti iznad pet stupnjeva.

U gorju jutro najhladnije, i oko -6 °C, u unutrašnjosti Istre i oko -3 °C, a na sjevernom Jadranu najniža temperatura bit će od 1 do 5 °C. Postupno naoblačenje tijekom dana moglo bi donijeti pokoju kap kiše, a u gorju i nešto snijega.



Pretežno sunčano prevladavat će i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro osjetno hladnije, u Zagori i ispod 0 °C, a najviša dnevna temperatura na obali oko 10 °C, u unutrašnjosti Dalmacije niža. Na jugu Hrvatske ujutro osjetno hladnije, u Zagori i ispod 0 °C, a najviša dnevna temperatura na obali oko 10 °C, u unutrašnjosti Dalmacije niža.

Južina stiže u četvrtak

Utorak će u unutrašnjosti biti prolazno oblačniji, uz mogućnost slabih oborina koje se ujutro mogu smrzavati na podlozi. Od srijede će prevladavati većinom sunčano vrijeme, dok će u četvrtak uz umjeren jugozapadnjak doći i do porasta temperature. Na Jadranu iduća dva dana pretežno sunčano, a umjeren sjeverozapadnjak će u utorak okrenuti na umjerenu do jaku buru. U četvrtak će pak zapuhati jugo, uz porast naoblake, pri čemu je na sjevernom Jadranu mjestimice moguća i slaba kiša. Temperatura zraka u porastu, osobito dnevna, prognoziraju meteorolozi HRT-a.