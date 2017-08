GDJE JE NESTALA SLOBODA GOVORA? DORH ispituje čovjeka zbog provokativnog transparenta

Prosvjednika koji je na prosvjedu protiv promjene imena Trga maršala Tita držao transparent ‘Vratite Italiji Istru i Dalmaciju’ DORH je pozvao na razgovor.

Pero Mrnarević je na prosvjedu za Dan antifašističke borbe, na današnjem Trgu Republike Hrvatske, držao transparent na kojem je, kako kaže, “ironično pozivao nacionaliste na dosljednost”.

Prijavio ga Mate Knezović

“Oni koji su kao i ja naprvu promislili da me državne službe zovu zbog odlikovanja za taj patriotski čin, promašili su gore od hrvatskih nacionalista koji domoljubljom smatraju Ante Pavelića što je onomad ‘nezavisnost’ svoje ‘države’ platio Duceovoj Italiji gore spomenutim krajevima i Fuhrerovoj Njemačkoj krvlju ‘nearijevaca’ u ostalim krajevima, a veleizdajnikom pak Josipa Broza Tita zbog priključenja spomenutih dijelova Hrvatskoj i Sloveniji”, piše u postu Mrnarević.

“Umjesto odlikovanja, nažalost, bila je riječ o prijavi koju je protiv mene podnio stanoviti g. Mate Knezović koji, čini se, nije shvatio suštinu tog mog patriotskog performansa. Pozivajući se na ‘čl. 340. KAZNENOG ZAKONA RH’, g. Knezović ističe: ‘Tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile ili na drugi protupravan način ugrozi teritorijalnu cjelovitost ili ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.'”, pojašnjava prosvjednik.



‘Možda je sloboda govora protupravani način’

“Čak i ako zanemarimo sarkazam i ironiju natpisa, teško je razaznati kako bi transparent s pozivom nacionalistima na dosljednost, predstavljao uporabu sile ili prijetnju uporabom iste. Možda pak sama sloboda govora predstavlja taj ‘drugi protupravan način’ ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti ili ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske.

Kad smo već kod slobode govora, iskoristio bih prigodu da ovim putem obavijestim književnika i kolumnistu Antu Tomića da i on zbog svog članka ‘Kad se već odričemo Tita na ulicama, red je da se odreknemo i Istre, Dalmacije i Kvarner.” zaključuje Mrnarević.

‘Priznaju samo svoju mitsku povijest’

Dok je Dalmaciju Ante Pavelić Rimskim ugovorom prepustio Italiji, Istra nikada u povijesti nije bila u Hrvatskoj, sve do odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodne republike Hrvatske.

Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke, aktivist udruge More je kopno ipak je objasnio zašto ne smatra da su partizani zaslužni za vraćanje tih krajeva matici Hrvatskoj. Štoviše kaže da su to antifa laži i kako je to “njihova mitska povijest’.