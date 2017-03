GDJE ĆE IM DUŠA? Starački dom iz pakla plaćaju 6.000 kuna, a većinom su gladni i našopani sedativima – kako ih ne bi gnjavili

Bivše zaposlenice privatnog obiteljskog doma za stare i nemoćne Koret u Vodicama, u kojem se smještaj plaća i do šest tisuća kuna mjesečno, progovorile su o groznim uvjetima u kojima žive štićenici – gladni i sedirani, kako ne bi bili previše zahtjevni.

Zaposlenice su vlasnika prijavljivale nebrojeno puta, no ništa se još nije promijenilo. Savjest im nije dala mira, morale su objelodaniti što štićenici doma proživljavaju iz dana u dan.

Primjerice, stari kruh se ne baca već od njega rade kuglice koje natapaju u pet litara vode i jednoj litri mlijeka – to im je večera. Bolonjez umak spremaju im od jedne kile mesa s kojom onda hrane 25 ljudi, tvrde bivše zaposlenice doma.

Hrane ih neispravnim namirnicama

‘Nikakva hrana – za večeru nekakva juhica. Ma grozno, pa štićenici su se svi bunili na to.’



‘Više puta su bili dijelovi kokoše i koke kojima je istekao rok, ili dan dva prije isteka roka, ali bi se kupilo 20, 30 kila. To je nemoguće potrošiti do isteka roka.’

‘Ja sam bila svjedok kad se na 25 ljudi ručak spremao od kilogram faširanog mesa. Kilo na sve te ljude.’

Sve su to svjedočanstva bivših djelatnica o odnosu prema štićenicima. No, niti odnos prema zaposlenicima nije mnogo drugačiji, tvrde bivše zaposlenice.

‘Sami štićenici su mi govorili – “a nećeš ti tu dugo ostat, a di si došla, nećeš misec dana ti tu bit sigurno’, rekla je jedna, dok je druga ispričala: ‘Mene je strah, i znao je i prijetiti, ne samo jedan put.’

‘Bojimo se, ali moramo to reći’

‘Smeta mi to zato šta nisam samo ja, tu su i drugi ljudi nastradali. Netko se boji, ali netko mora to reći. Ne moram to biti ja, ali eto, tako je ispalo. Niste morali za ovu priču zapeti, moglo je to proći i onako nekako, ali mislim da takve priče ne bi trebale proći samo tako. Vjerujem da dobro mora pobijediti, da ne mogu loši ljudi ipak prolaziti dalje kao da je sve u redu’, rekla je kuharica Ljudmila.

Brojne prijave inspektoratu rada pokazuju da se radi o poslodavcu poznatom u Šibensko-kninskoj županiji.

Ljudmila je tek jedna od onih koji su podigli prijavu. U domu je radila ukupno sedam mjeseci.

‘Moj osnovni problem je to što mi je falilo uvijek namirnica. Morala sam se boriti svaki tjedan za ulje, šećer, mlijeko – to su nekakve osnovne stvari. Nisam smjela potrošiti više mesa, špageta, maništre, to se sve kontroliralo. Ako se radio griz ili zobene pahuljice, što se znalo davati za večernji obrok odnosno večeru, na pet litara vode trebalo je dodati jednu litru mlijeka. I onda bi se dodale u to pahuljice ili griz što je već išlo taj dan’, ispričala je Ljudmila.

Tvrdi kako nikad neće zaboraviti što je proživjela dok je radila u domu u Vodicama.

‘Puno ljudi su povrijedili, puno ljudi su… ne znam… Jučer sam do pola 12 razgovarala sa Snježanom čiji je tata bio u tom domu, koja isto to ne može zaboraviti, to je toliko bilo emocija… a šta ćeš… to je tako. Mislim, ne može se s ljudima tako, ne može se’, kaže Ljudmila.

Skup smještaj, grozni uvjeti

Iako ga plaćaju jako skupo, korisnici se sami moraju pobrinuti za neke osnovne stvari.

‘Čak su morali ljudi sami kupovati toaletni papir, sapune za ruke. Hranu koju im je donosila rodbina dom bi uzeo sebi.

Imamo jedan sanitarni čvor za osoblje. Toaletni papir za to uzima se od starih ljudi, dom to ne kupuje. Mlijeko se potpisivalo. Tko donese mlijeko poptpišeš čije je to mlijeko, stoji u frižideru i ta osoba može dobiti mlijeko. A drugi koji gleda u to mlijeko ne može dobiti jer nije njegovo’, ispričale su bivše zaposlenice.

Dom inače slovi kao jedan od elitnijih, no stanje je sve samo ne takvo.

‘Kruh se nije smio bacati. Ono što se ne pojede ne vraća se pekari nego se taj kruh skuplja i onda se namoči u vodu. Trebaju se praviti od njega kuglice, podgrijavati se mlijeko s vodom i ta mješavina sa malo šećera se daje korisnicima za večeru jer oni to vole, to je super za stare ljude.

Uvjeti rada nisu na razini

I ostale bivše zaposlenice potvrdile su kako su uvjeti rada na nemoguće niskim razinama.

‘Nikad nije bilo rukavica, uvijek smo morali sami kupovati rukavice. Inače su nam davali jedno dva-tri para rukavica za pranje 13 ljudi’, kažu njegovateljice koje su se školovale za obavljanje tog važnog posla, no kako tvrde, morale su raditi stvari koje ne bi smjele.

‘Ona je često odlazila na put do Zagreba sa svojim suprugom. Mi smo bile same bez medicinskog osoblja. Znači, nema ni jedna medicinska sestra nego samo njegovateljice na smjeni. Znači mi smo morali davati inzuline, lijekove sve na našu odgovornost gdje jednostavno – mi smo mogle pogriješiti.

U tom je bilo i kupanje i pranje i hranjenje i previjanje rana koje ja nisam smjela raditi kao njegovateljica jer nemam školu, pranje wc-a, podova, peglanje’, ispričala je jedna od njegovateljica.

Sve te poslove obavljale su u smjeni od 12 sati. A korisnicima od kojih je gotovo polovina u pelenama potrebno je mijenjati pelene i svaka dva sata.

‘Oni bi htjeli da imaju njegovateljice, čistačice i noćnog u jednom, da je što manje troškova. No, noćne smjene nije imao tko odrađitvati.

Sediraju ih da ne bi morali plaćati noćne radnike

Ako ima pacijenata, a ima, koje su nemirne žene koje imaju duboku demenciju pa ne mogu spavati znaju dati lijekove jače doze za smirenje da bi mogli ona ili on gore odspavati cijelu noć. Našopa ih s tabletama i to je to, i onda oni spavaju i ne treba radnik za noćnu smjenu’, ispričale su.

Ekipa magazina Provjereno zaputila se u dom i provjerila navode bivših zaposlenica. Na tabli obiteljskog doma Koret kao vlasnik je naveden Davor Koret.

Supruga Davora Koreta tvrdi kako je vlasnik doma cijela obitelj. Dom se doista vodi na Davora Koreta koji studira u Kaliforniji. U sudskom registru pak stoji da je dom osnovala tvrtka u vlasništvu gospođe Lolite Koret.

Ministarstvo socijalnog rada demantiralo je gospodu Koret rekavši kako im je ministarstvo u prosincu naredilo da zaposle medicinsku sestru. Na svoje ime ima još dvije tvrtke – građevinske, od kojih je jedna u stečaju.

Objasnila je kako imaju problema s radnicima, da ne mogu s Dalmacijom izaći na kraj. Rekla je da je obitelj iz Zagreba, no pokazalo se da to nije istina. Dolaze iz Makedonije.

Njezina verzija priče jest da su radnici neradnici. Oni tvrde da nisu plaćeni kako treba.

Ostali su dužni plaće

‘Gospoda Koret su mi ostali dužni 6 tisuća kuna, za četvrti mjesec i dio petog. Oni su samo isplatili onaj dio po ugovoru – minimalac koji piše u ugovoru. Onaj dodatak na plaću, što je u biti stvarna plaća, to nikad nisam dobila’, rekla je Ljudmila.

I tako zapravo srede problem s inspekcijom rada. Jer djelatnik, iako pokaže isplate na račun na kojima se jasno vidi kako plaća nije bila minimalac, s tim ne može ništa.

‘Mi bi dobili u dva-tri mjeseca dvije-tri prazne evidencijske liste radnih sati i gospodin Koret je tražio da mi to potpišemo. Nema tu rasprave, to se potpiše i to je to. To se potpiše on to uzme i ode.

Da bi ti onda na sve to skidali s plaće. Skine ti s plaće tisuću kuna, kaže – niste radili. A ljudi koji dođu u dom kažu kako je lijepo, kako je čisto, a mi nismo radili. Mislim kako je onda čisto?’, pita se Ljudmila.

Inspekcija je sedam puta provjeravala dom

Inspektorat rada naveo je kako su proveli ukupno sedam inspekcijskih nadzora te pokrenuli čest prekršajnih postupaka na nadležnom sudu zbog osnovane sumnje u počinjenje 20 prekršaja propisanih odredbama Zakona o radu.

‘Naša pauza je 30 minuta. Ako netko ima duboku demenciju i ako si sam na smjeni ti ne možeš ići negdje iza sakriti se, pojesti svoj sendvič, nego moraš ići za tim ljudima i jest u ruci to što imaš’, rekle su radnice koje su duboko razočarane u institucije.

‘Ne zovite ni kad netko crkne’

‘Pozvao nas je šef prije odlaska na godišnji odmor, nije nam rekao uopće gdje ide sa suprugom na godišnji domor, na mislim 10 dana. Pozvao nas je sve i rekao ovako, da se ne smijemo usuditi uopće ga zvati za ništa. Kad netko crkne. Kad netko crkne tamo je broj mrtvozornika da ga imamo nazvat, čak i kad kuća počne goriti da ga ne moramo zvat nego vatrogasce.

Kad sam otišla nisam mogla mjesec dana normalno zaspati, od svega toga su mi se slike samo prikazivale.

Želim staviti točku u ovoj priči. I nakon nekoliko mjeseci što smo otišli od tamo živimo još uvijek s time. Te uspomene me diraju. Nadam se sada s ovim da stavim točku, napravila sam što sam mogla, više ne mogu’, zaključila je Ljudmila.