FUN PARK MIRNOVEC USKORO OTVARA SVOJA VRATA: Evo kako će izgledati i koliko će koštati ulaznica kojom jamče pravu adrenalinsku zabavu

Od 15. i 20. srpnja park će raditi smanjenim kapacitetom i cijene će biti niže: cijena ulaznica za prvih pet dana bit će između 100 i 120 kuna, a od 20. srpnja karta će koštati od 130 do 190 kuna ovisno o vrsti ulaznice.

Nakon više od godinu i dva mjeseca radova, koliko je prošlo od polaganja kamena temeljeca, konačno bi se trebao otvoriti prvi hrvatski tematski park: Fun Park Mirnovec kraj Biograda na Moru. Prve posjetitelje planira primiti 15. srpnja, javlja Lokalni.hr.

‘Planirali smo u prodaju pustiti ograničen broj ulaznica za period od 15. do 20.srpnja. Park će u tom periodu raditi smanjenim kapacitetom, a ulaznice će se kretati između 100 i 120 kuna i moći će se kupiti od 5. srpnja isključivo na našem web siteu. Od 20. srpnja počinjemo raditi punim kapacitetom sa cijenom karte od 130 do 190 kuna ovisno o vrsti ulaznice i sezoni’, najavio je direktor Fun Parka Mirnovec Boris Kovaček.

U planu i proširenje

Posjetitelje će u parku dočekati tri tematske cjeline: Gusarski stari grad, Divlji zapad i Svemir s ukupno 24 atrakcije, od kojih će većini posjetitelja vjerojatno najzanimljiviji biti Adria Eye, panormaski kotač visok 30 metara s čijeg će se vrha vidjeti cijeli arhipelag, Tornado i Big Blue rollercoaster.



Dok će najmlađi posjetitelji parka najviše uživati na Divljem Zapadu, u Gusarskom parku zagarantirana je zabava za cijelu obitelj. No, najviše uzbuđenja gosti će doživjeti u Svemiru u kojem se nalazi najviše adrenalinskih atrakcija.

Cijena ulaznica ovisi o dobi posjetitelja, u srcu sezone za odrasle ona iznosi 190 kuna, dok će ulaznica za djecu stajati 100 kuna.

Sam park prostire se na 45.000 kvadrata, odjednom može primiti između pet tisuća i osam tisuća ljudi, a u parku predviđaju kako će godišnje biti ukupno oko 150.000 do 180.000 posjetitelja. Ističu i kako imaju u planu i proširiti ga. Fun Park Mirnovec bit će otvoren od 11 do 23 sata i to od Uskrsa do Nove Godine.

Obiteljski posao

‘U predsezoni i postezoni radit ćemo vikendom, a u turističkoj sezoni svaki dan. Iako je sezona glavni dio godine poslovanja parka, pružat ćemo usluge team buildinga, proslava, tematskih partya i ostale zabavne sadržaje kako bismo upotpunili ponudu i poslovali u pred i post sezoni’, kaže Kovaček.

U parku je posao našlo 120 osoba, od čega je 20 stalno zaposlenih, dok je 100 studenata i sezonskih radnika.

‘S lokalnim vlastima i turističkim zajednicama imamo odličnu suradnju, a zajednički cilj je produženje sezone’, objašnjava Kovaček. Fun Park Mirnovec je inače obiteljski projekt samoborske tvrtke Mirnovec pirotehnika koja je najpoznatija po proizvodnji pirotehnike, te filmskih i zabavnih efekata.