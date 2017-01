FRED MATIĆ OPTUŽUJE: ‘Ovo su tajne službe trebale znati, ali one se bave time tko koga ševi i tko je s kim spavao’

Bivši ministar branitelja Predrag Matić komentirao je u srijedu za N1 uhićenja u Orašju.

UHIĆEN GENERAL I JOŠ DEVET PRIPADNIKA HVO-A: ‘Počinili su ratni zločin nad većim brojem srpskih civila’

“Važno je napomenuti tajming uhićenja. Nadam se da su se svi složili s time da počinitelji trebaju biti kažnjeni, ali tajming je bitan. Samo dva dana prije Andrej Plenković je bio u posjetu BiH, a onda je uslijedila pljuska. Dakle, ljudi su uhićeni neposredno nakon posjeta i pokazali su koliko im zapravo znači naš posjet. Mi sa Srbijom, vjerovali ili ne, imamo uređeno stanje, oko 45 presuda. Kada bi dvojica sjela i to pročistila, ostalo bi možda desetak onih koji imaju utemeljene slučajeve”, kaže Matić uz napomenu da ‘nije pravnik, ali da otprilike procjenjuje’.

BURA U SABORU ZBOG UHIĆENJA U ORAŠJU: ‘Branitelji su postali lovina! Predsjednica mora sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost’



“Ako si bio ‘frajer’ činiti zločine…”

U BiH je to pak, dodaje, učinjeno neselektivno. “Sad se vraćamo onoj Milanovićevoj izjavi. S kim mi imamo tamo razgovarati? Plenković je, ako je htio posjetiti BiH, trebao ići usključivo u Sarajevo. A ako je išao u Mostar, mogao je i u Banjaluku. Mislim da je ovo revanš Plenkoviću jer nije bio u Banjaluci”, kaže Matić uz opis da je Plenković dobio svojevrsni “vritnjak” od BiH.

“Sve strane u ratnim sukobima su imale logore, činjeni su zločini, ali nitko nije odgovoran. Trebate pogledati sve koji su do sada optuženi za ratne zločine da su ‘nevini’. To je nevjerojatna stvar! Ako si bio ‘frajer’ činiti zločine, silovati, budi onda frajer kad te uhite i reci da si to učinio.”

KOTROMANOVIĆ NAPAO VLADAJUĆE ZBOG UHIĆENJA PRIPADNIKA HVO-A: ‘Baš volim ove čiste, bezgrešne, nepogrešive domoljube’

Kaže da neke od uhićenih osobno poznaje. Apsurdom smatra zahtjeve da se ljudima najavi da će biti uhićeni. “To je jedna od gluposti hrvatske politike, ali i svih političara na ovim područjima da misle da nekoga treba obavijestiti da će biti uhićen”, rekao je bivši ministar branitelja i spomenuo da bismo onda opet imali “jednog Ivu Sanadera koji pobjegne”.

Upitan je od novinara i o djelovanju svoje, bivše vlade, na što je krenuo ironičan odgovor.

‘Sve smo nevine pohapsili’

“Moram priznati, mi smo se uljuljkali, znate kad je SDP na vlasti nema potjernica, uhićenja… Ali kad je HDZ na vlasti to se događa! Malo smo se uspavali po tom pitanju. Da se našalim, imam informaciju da je šator već bio spreman u Vukovaru, plinske boce, sve, treba ga potegnuti dolje, ali netko je rekao da je HDZ na vlasti, pa su rekli: “Onda ništa, idemo kući!”

“Rat je bio prije 25 godina. Koga god se uhiti, u svih 25 godina, sve smo nevine pohapsili – to je nevjerojatan podatak.”

Upitan je i o hrvatskim tajnim službama, za koje mu je “jasno” zašto nisu bolje pripremile Plenkovića prije odlaska u BiH. “Poslati predsjednika Vlade, a ne pripremiti ga na ovo, pa ovo je nešto što su tajne službe trebale znati, ali dok se oni bave time tko koga ševi, tko je s kim spavao, gdje tko zimuje, tko će se baviti još i takvim stvarima!”, zaključuje Matić.