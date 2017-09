FRCALE ISKRE IZMEĐU MARASA I ŠUKERA: ‘Vi ste jedan od onih koji najbolje znaju zašto HDZ izbjegava povjerenstvo o Agrokoru’

Iako su u Saboru u srijedu svi jednoglasno hvalili prijedog Zakona o reviziji, kojim se reorganizira sustav javnog nadzora revizije, oporbenjaci nisu propustili priliku da aktualiziraju pitanje istražnog povjerenstva za Agrokor i kroz replike prozovu ministra financija Zdravka Marića koji, iako je bio u sabornici, nije htio govoriti o toj temi.

“HDZ izbjegava raspravu o povjerenstvu za Agrokor, a ako se bude i dalje tome protivio jasno je da žele stvari staviti pod tepih”, ustvrdio je SDP-ov Gordan Maras.

Tko ima problema s povjerenstvom i Agrokorom

Mostovac Nikola Grmoja slaže se kako je SDP-ova incijativa o povjerenstvu dobra. “Mi ovdje putem istražnog povjerenstva nećemo utvrđivati kaznenu odgovornost”, isticao je Grmoja.

HDZ-ov Ivan Šuker ironično im je odgovorio: “Saborsko istražno povjerenstvo, kad završi posao, bit će toliko stručno da će moći raditi u Ministarstvu financija”.



Kada se, kazao je Maras, radi o 50 milijardi duga, građanima nije do šale. “Nemojte podcjenjivati kolege u Saboru, ali i građane. Vi ste jedan od onih koji najbolje znaju zašto HDZ izbjegava povjerenstvo o Agrokoru”, poručio je Maras Šukeru podsjećajući ga da su istražna povjerenstva upisana u Ustav.

HDZ-ov Branko Bačić poručio je da njegova stranka nema nikakvih problema s istražnim povjerenstvom za Agrokor, a u prilog tome govori činjenica da je Vlada osigurala dodatna sredstva za bržu provedbu istražnih radnji.

“Što je normalnije nego da državne institucije odrade taj posao”, rekao je Bačić pitajući se ima li možda SDP problema s Agrokorom.

Šuker je pak podsjećao kako njegova stranka nije imala ništa protiv povjerenstva ali je predložila da se prvo pričeka izvješća Privremene uprave i revizije, te da se ona rasprave na nadležnim saborskim odborima.

“Vaša ponuda je bila ‘ajmo vidjet pa ćemo odlučiti'”, uzvratio mu je Maras optužujući HDZ da samo pokušava kupiti vrijeme.

HNS-ova zastupnica ne bi u istražno povjerenstvo

Maras je pozvao i HNS da podrži Povjerenstvo. “HDZ želi sakriti sve informacije. No, vas bi trebalo biti briga za to da vaši građani dobiju informaciju, ne istraživanje DORH-a, već politički okvir, kako se to više ne bi događalo”, pozivao je HNS-ovce.

HNS-ova Božica Makar uzvratila je kako “revizori i sve institucije trebaju raditi transparentno”, a ona vjeruje da naše institucije to i rade. “Sigurna sam da ja nisam ta koja bi u istražnom povjerenstvu mogla kvalitetnije odrađivati nego što to rade naše institucije”, poručila je Makar.

Predloženim Zakonom o reviziji, koji je pred zastupnicima u prvom čitanju, predviđeno je da će nadležno tijelo za nadzor revizorskih društava i ovlaštenih revizora postati Ministarstvo financija, Odbor za javni nadzor revizije prestat će s radom, dok Hrvatska revizorska komora više neće imati nadzornu ulogu.

Među javnim ovlastima koje će joj biti povjerene, Komora će, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, određivati program revizorskog ispita te ga organizirati i provoditi. U odnosu na dosadašnji sustav, povećan je broj godina radnog iskustva, s tri na pet, koje treba ostvariti prije ispunjavanja uvjeta za izlazak na revizorski ispit.

“Predlažete dobar zakon kojim ste napravili iskorak jer su revizorska društva bila pod nadzorom revizorske komore. Tu je sigurno bio velik otpor da se to prebaci u Ministarstvo financija”, ocijenio je SDP-ov Boris Lalovac hvaleći predloženi zakon.

Bulj opet o revizijskom nadzoru nad HNB-om

Mostovac Miro Bulj priliku je iskoristio da aktualizira pitanje nadzora nad HNB-om te se zapitao kakav je to zakon koji omogućava HNB-u da ne bude podložan reviziji poslovanja već ponaša kao “zasebno carstvo”.

“Još u prvom čitanju sam podržao Mostov prijedlog nadzora nad HNB-om i tada sam rekao Boži Petrovu da je to dobar smjer, bez obzira što su neki tada tvrdili da je to suprotno EU direktivama. Ako državna revizija može revidirati predsjedicu Republike, Vlade ili Sabora, postavlja se pitanje zašto netko može biti eksteritorijalan, a to mu je dao Hrvatski sabor”, odgovorio mu je SDP-ovac Boris Lalovac.

Maras je pak ministra Marića pozivao: “Utječite na potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i premijera Andreja Plenkovića oko pitanja povjerenstva za Agrokor, kako bi se otklonile sumnje koje su u javnosti prisutne”, no Marić mu nije odgovarao.

Odgovorio je pak na zastupničku repliku o medijskim napisima da uvodi porez na stara vozila pozivajući se na njegov intervju Hrvatskom radiju.

“Dajete mi priliku da progovorim o temi koja je izazvala niz krivih interpretacija. Molio bih sve u javnom prostoru da budemo krajnje odgovorni. Preslušajte moj intervju Hrvatskom radiju: niti jednom riječju nisam govorio o bilo kakvom uvođenju novog poreza”, poručio je Marić

Marić je predstavio i konačni prijedlog zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju kojim bi se trebalo još više zaštititi klijente banaka pri podizanju stambenog kredita.