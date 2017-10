[FOTO] ZAGREPČANIN ZA NET.HR: ‘Zavlači se s radovima na vrtiću… Žalosno je da se fontane rade ekspresno, a za djecu nema novca’

Mališani u zagrebačkom dječjem vrtiću Različak redovito po 8 do 10 sati provode u zatvorenom prostoru jer u dječji park koji je u sklopu vrtića ne mogu ući već mjesecima. Iako je uređenje vrtića i parka počelo intenzivno te im je obećano kako će radovi biti završeni do početka rujna, renovacija je naglo stala.

Uređenje dječjeg vrtića u Petrinjskoj ulici u Zagrebu započelo je u lipnju, a trebalo je biti gotovo do početka rujna. Kako nam je u telefonskom razgovoru pojasnila ravnateljica vrtića, Sanja Hukavec, riječ je o energetskoj obnovi, a tvrtku koja izvodi radove, izabrao je Grad Zagreb.

Činjenicu da su se radovi dobrano oduljili, ravnateljica nije htjela previše komentirati. Navela je samo kako je jedan od razloga sporijeg tempa rada taj što su djeca u objektu tijekom većeg dijela dana, a radnici ne rade ni za vrijeme njihova popodnevnog odmora. Prema njezinim riječima, u vrtiću se trenutačno dovršavaju radovi vezani uz energetsku obnovu i vrlo skoro bi trebali biti gotovi.





Međutim, energetska obnova nije jedino što se trenutačno radi u dječjem vrtiću Različak. Jedan nam je nezadovoljni roditelj poslao fotografije zapuštenog i nesređenog dječjeg parka u sklopu vrtića, a koji se od srpnja preuređuje. Ravnateljica Hukavec nam je pojasnila kako radovi na preuređenju vrtića i parka zapravo nemaju veze jedni s drugima.

Radovi u parku počeli u srpnju

Naime, u prvom slučaju je riječ o energetskoj obnovi i planirani radovi se od početka odnose samo na zgradu vrtića, dok je u slučaju parka riječ o inicijativi mjesne samouprave Gradske četvrti Donji grad i trgovačkog društva Zrinjevac, podružnice Zagrebačkog holdinga koja uređuje i održava javne i ostale zelene površine, dječja igrališta, sportske i rekreacijske objekte.

Pogledaj fotogaleriju

Tu zapravo dolazimo do najproblematičnijeg dijela – intenzivno započeti radovi obnavljanja ne mogu se nastaviti iz razloga jer Grad nema novca.

S uređenjem se, dakle, počelo u srpnju ove godine da bi se onda, u procesu trajanja radova, shvatilo da ipak neće biti dovoljno sredstava za uređenje parka. Apsurdnost situacije dodatno naglašava činjenica da su otad prošla tri mjeseca te da park i dalje stoji zapušten i neuređen.

Ravnateljica Hukavec je nadležne institucije upozorila na propust pa su svi zajedno još jednom izašli na teren, no zaključak je manje-više ostao isti. Grad novca nema, a kad se on nabavi, park će se urediti. Kad će to točno biti, ne zna nitko.

Ravnateljici smo postavili pitanje o tome koliko im posao otežava činjenica da s djecom za lijepog vremena ne mogu izaći van te na koje sve načine organiziraju vrijeme koje djeca provode u vrtiću. Odgovorila nam je kako se snalaze najbolje što mogu te kako se trude da s djecom ipak određeni dio dana provedu vani.

No, jedan nezadovoljan roditelj nam je poslao e-mail u kojem je istaknuo ovaj problem.

Grad nema novca za nastavak radova

“Vrtić se nalazi u Wellerovom prolazu, a renovacija koja je započela u srpnju i koja je trebala biti gotova do početka rujna još traje. Radovi na zgradi do danas nisu završeni i kad god dođemo tamo su dva ili tri radnika. Postavljaju se cokli, gelenderi i nekakvi detalji koji nisu toliko prioritetni, a dječji park se ne dira. Slike koje sam vam poslao su snimljene 6. rujna 2017. i do danas se situacija nije pomaknula s mjesta. Postoje i terase koje koriste grupe mlađih uzrasta, no niti to nije dovršeno.

Djeca su nam po 8 do 10 sati u vrtićima u zatvorenim prostorima pokraj ovakvih mogućnosti, a sve zbog tuđeg nemara. U početku je ta renovacija krenula dosta intenzivno i vidjelo se da se radi i da su radnici na gradilištu. Kako se bližio kraj sve je manje i manje radnika ili ih uopće nema. Među nama roditeljima kruži priča da grad ne plaća i da je firma koja radi počela zavlačiti.

Očito je da nešto ne funkcionira pa bih vas molio ako biste malo ispitali situaciju i objavili članak da se stvari pokrenu i da ta djeca malo i uživaju na svježem zraku. Žalosno je da se fontane rade ekspresno i ruše pa ponovno grade nekoliko puta, a da su dječji vrtići i škole zapostavljeni. Vrlo slična je situacija i s dvoranom osnovne škole u Laginjinoj”.

Djeca i po 10 sati provode u zatvorenom prostoru

Spomenimo kako smo mailom poslali upit vezan uz uređenje ovog parka predsjedniku Gradske četvrti Donji grad, trgovačkom društvu Zrinjevac te Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport.

Postavili smo im pitanja o tome u kojoj je fazi uređenja trenutačno dječji park, kada će on biti uređen i zašto je uopće došlo do toga da se krenulo u renoviranje i tek onda u sredini tog procesa shvatilo da jednostavno nema novca za nastavak radova? Na naš upit do danas nitko nije odgovorio.