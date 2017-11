NASTAVNIK SAM STVORIO MODERNU INFORMATIČKU UČIONICU: ‘Ovo može biti i četiri puta jeftinije od CARNetovog rješenja’

S obzirom da državi uvijek manjka novca, a često upravo za ono što je doista bitno i potrebno, ponekad se ljudi okreću samima sebi i pronalaze rješenja. Nastavnik informatike u OŠ ‘Matija Gubec’ u Zagrebu, Marko Šolić, odlučio je sam preurediti informatičku učionicu kako bi učenici u njoj lakše i zabavnije upijali znanje.

Na neke je stvari potrošio, kako tvrdi, upola manje novca nego što bi potrošio da je uzeo neku od opcija CARNeta.

Bilo je više problema kojima se morao pozabaviti, no naposljetku je ipak uspio završiti projekt na kojem je, kako kaže, radio od početka školske godine.

Rezultat je moderna informatička učionica. Kako je do nje došao, nastavnik Marko Šolić objasnio je u Facebooku objavi koju prenosimo u cijelosti.



‘Projekt na kojem sam radio od početka školske godine, konačno gotovo. *_*

Da, znam da će prvo pitanje svima biti “Koliko je ovo koštalo?”

Na kraju ću nešto malo o tome.

Problem učionice je bio što je dosta velika i rastegnuta, pa gdje god staviš projektor – nekom učeniku će biti predaleko.

Rješenje: stvori vlastitu alternativu projektorima i pametnim pločama jer na googleu ne možeš naći ništa slično.

Na centralnim gredama su dva TV-a dijagonale 152 centimetra svaki, okrenuti prema suprotnim stranama učionice. Strujni i HDMI kabeli provučeni su kroz vodilice do kompjutera (učenici provlačili!).

Na kompjuter je spojen Wacom grafički tablet s ugrađenim wireless kitom.

Dakle šetaš po učionici, držiš wireless tablet u ruci i pišeš po njemu, a sve se vidi gore na TV-ima.

TV-i su 4K što je overkill, ali velike Full HD je dosta teško nabaviti. Zbog goleme rezolucije u kompjuteru je i nova grafička, a HDMI kabeli su spojeni s pojačivačima signala.

E sad taj tricky dio – koliko ovo košta? :D

Neću o konkretnim brojkama jer si svatko može lako googlati bilo koji dio.

Ali okvirno u ovakvom jako jako overkill setupu s dva golema 4K HDR 10-bit TV-a i novom grafičkom, grafičkim tabletom, kabelima i svim ostalim – sve skupa košta koliko i jedna povoljnija pametna ploča s instalacijom.

Oko 50% je jeftinije od “dobrih” pametnih ploča, i 50% je jeftinije od Carnetovih touchscreen pametnih ploča koje su nedavno išle u e-škole. S tim da je Carnet sigurno imao neki popust na količinu.

Ako bi sve napravili u manjoj učionici s jednim mrvicu manjim TV-om, lako bi moglo biti četverostruko jeftinije od Carnetovog rješenja.

Da, neke škole nemaju ni za ormariće za cipele što je nevjerojatno tužno, a ja sam imao sreće da završim u jednoj vrhunskoj, ali što je tu je.

Ako škola nema druge izvore financiranja uvijek postoje neki EU projekti ili upiti za donacije svim mogućim tvrtkama ili što god… To ne bi trebalo biti tako, trebali bi od države za školstvo dobivati duplo veći postotak proračuna, ali tu smo gdje smo i moramo se snaći.

Minus je što ne pišete direktno po ploči (iako je to meni plus), a plus je što je tehnologija miljama ispred projektora i touchscreen ploča.

Rezolucija, oštrina, svjetlina (koliko dobro se vidi ako je dosta svjetla u učionici) – sa svim tim se projektori ni u ludilu ne mogu nositi.

Da ne govorim da projektorima nakon par godina ode lampa, a zamjena je dosta skupa…

Što još nedostaje: novi kompjuteri.

Navodno će se dobivati uz uvođenje obvezne informatike, nadamo se da će Lidija Kralj i ostatak ekipe iz MZO tu napraviti svoj dio. :)

Do tada možemo promjene uvoditi i sami. :)

P.S. Nevjerojatno sam ponosan na učenike koji su odradili golemi dio posla po učionici.

A i gospon’ Miljenko (domar) je montirao TV-e, na tome isto golema zahvala.

P.P.S. Da, tehnički je projekt dosta zahtjevan. Mjeseci googlanja, konfiguriranja, traženja, namještanja… Ali ako će netko drugi ovo raditi bit će puno lakše, sad samo treba pitati mene što i kako točno treba kupiti za koju učionicu. :D

P.P.P.S. Ne, ne mislim da je ovo nešto savršeno idealno i da bi se trebalo svuda uvesti. Svaka učionica ima svoje specifičnosti, a svaki učitelj ima svoj način rada koji mu odgovara. Samo mislim da je dobro da imamo više opcija, i da bi sami učitelji trebali birati koja im odgovara’, zaključio je Šolić.