FIŽULIĆ: ‘Da, ti ljudi su de facto postali novi vlasnici Agrokora…’

Bivši ministar gospodarstva tvrdi kako priča o Agrokoru još dugo neće biti zatvorena te da su potpisnici roll-up kredita zapravo postali vlasnici Agrokora.

Prošli tjedan javnost je doznala detalje spornog roll-up ugovora koji je potpisala izvanredna uprava u najvećoj hrvatskoj kompaniji. Bivši ministar gospodarstva i kolumnist Telegrama Goranko Fižulić smatra kako se radi o daleko najlošijem i najrizičnijem dokumentu koji je izvanredna uprava mogla donijeti.

‘Daleko najlošiji dokument’

‘Ta priča neće biti tako skoro zatvorena, pogotovo ako temeljem tog ugovora budu potegnuti novi sudski procesi. Bavljenje roll-up ugovorom nije nešto što netko od nas želi. Radi se o kompleksnom dokumentu na 200 stranica koji traži određeno predznanje. Roll-up ugovor je daleko najlošiji i najrizičniji dokument koji je izvanredna uprava uopće mogla donijeti jer je na taj način dio vjerovnika dobio prednost u naplati u odnosu na sve one koji u tom roll up-u ne sudjeluju. Ne sudjeluje PBZ, HBOR, HPB… Možemo pitati njihove vodeće ljudi zašto nisu htjeli sudjelovati i na taj način bitno umanjili mogućnost da povrat sredstava bude na nivou onih koji su u tom kreditu sudjelovali’, komentirao je Fižulić za televiziju N1.



Vladin izvanredni povjerenik Ante Ramljak na optužbe da je pogodovao američkom strvinarskom fondu Knighthead Capital rekao je kako je ugovor potpisao pod posebnim političkim okolnostima. Fižulić smatra kako nije smio pogodovati nijednoj strani.

‘Država je trebala ostati neutralna’

‘Kada je 10. travnja preuzeo dužnost izvanrednog povjerenika deblokirani su svi računi Agrokora i tvrtki u sastavu koncerna i tri dana nakon toga su domaće banke dale kredit. Od tada i naredna dva mjeseca svi koji su se bavili Agrokorom mogli su čuti rečenicu “nedostaje nam 200 do 250 milijuna eura za ugodno poslovanje. Poslije se dogovara ugovor 480 plus 480 milijuna eura. Uzima se obaveza od milijardu i 60 milijuna eura, a cijelo vrijeme se govorilo da je dovoljno do 250.

Kad se država već odlučila umiješati trebala je zadržati neutralnost i ne pogodovati nijednoj strani jer je na taj način rizik neumjereno povećen jer će svi nezadovoljni vjerovnici tužiti RH da namire ono što nisu mogli u samoj nagodbi’, kaže Fižulić.

Ramljak je jučer kazao kako je uvjeren da će doći do nagodbe, ali i da će morati otpisati 70 posto dugova.

‘Novi vlasnici raspolažu s Jamnicom, Ledom…’

Novi vlasnici Agrokora d.d. sada raspolažu s onime što najviše vrijedi, kaže bivši ministar.

‘Po jučerašnjoj prezentaciji i ono što je jedan od čelnika Knightheada Wagner rekao prvi put u šestom mjesecu te ponovno prije 10 dana očito je da se odustalo do cijepanja i podjela imovine, podjele onog što se može prodati, nego se ide zadržavati cjelinu po kojoj će Agrokor d.d. opstati i u njemu de facto većinski vlasnici postaju oni koji su sudjelovali u roll-upu. U toj istoj fazi domaći dobavljači koji su listom vjerovnici Konzuma dobit će mogućnost da naprave zamjenu svojih potraživanja za udjele u Konzumu. Novi vlasnici Agrokora d.d. raspolažu s Jamnicom, Ledom, s onim što najviše vrijedi i u pogodnom trenutku mogu tu imovinu prodati’, zaključuje Fižulić.