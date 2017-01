FIŽULIĆ O VRAĆANJU INA-e: ‘Prodaja HEP-a je loša i ishitrena ideja ove Vlade, moglo bi se dogoditi da na kraju sve propadne’

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić komentirao je otkup dionica INA-e od mađarskog MOL-a u emisiji Novi dan N1 televizije. Kada je riječ o privatizaciji 25 posto dionica HEP-a kako bi se otkupila INA, Fižulić smatra da je potreban dogovor s MOL-om oko cijene i uvjeta, a MOL, kaže, neće htjeti prodati udio u INA-i za manje od 7,2 milijarde dolara, kolika je bila njihova tržišna kapitalizacija prošle godine.

INA je prije godinu dana vrijedila 51 posto manje, a na taj je način rasla tržišna kapitalizacija MOL-a. Konačna cijena mogla bi ovisiti o rastu cijena nafte, a Hrvatska u svom podzemlju ima četiri milijarde dolara vrijednu naftu koja će se crpiti još 10 do 15 godina, kaže Fižulić i zaključuje da vrijednsot INA-e nije zanemariva te da Vladin plan da ju otkupi za 800-900 milijuna eura ne drži vodu.

Nacionaliziranje INA-e bio bi presedan, smatra Goranko Fižulić, ali dodaje da Vlada može natjerati MOL na drugačije ponašanje.



Ipak, otkup dionica od MOL-a gotovo je jedini način za Hrvatsku da vrati INA-u.

‘Vraćanje lijepo zvuči, ali raspolaže li Hrvatska takvim financijama i čemu bi to služilo’, upitao se Fižulić.

‘Ako država raspolaže viškom para, zašto ne kupi HT ili Zagrebačku banku?’

Kada je riječ o raspisivanju referenduma, što je predložio SDP-ov Gordan Maras, Fižulić kaže da se radi o poslovnoj, a ne samo političkoj odluci i stoga referendum ne može o tome odlučivati.

‘Ako država raspolaže viškom para zašto ne kupi HT od T-coma? Imamo najsporiji internet. Zašto ne kupi Zagrebačku banku od UniCredita? Što je to strateški interes? To je interes građana, koji žele dobiti postojanu uslugu koju će što manje platiti. To je njihov interes. Proračun za 2017. je nategnut pa čak i friziran. Naprezati ga s pričama o kupnji bilo čega, o eskadrili aviona ili Ini nije ozbiljno. To koristi nečemu drugome. Da se mi zabavljamo’, rekao je.

Prodaja HEP-a kako bi se otkupile dionice INA-e nije dobra ideja, kaže Fižulić i ocijenjuje ju ishitrenom. Nema drugog cilja osim prikupljanja novca, a kada je riječ o tome, ne postoji niti jedinstvo unutar Vlade.

Sve to bi mogao biti jedan od najvećih spinova u hrvatskoj politici u posljednjih desetak godina, ocijenio je bivši ministar gospodarstva. Na kraju bi se mogao dogoditi scenarij u kojem bi Vlada i godinu dana pregovarala s MOL-om, na kraju čega će se ispostaviti da je MOL postavio previsoku cijenu pa od svega u konačnici neće biti ništa, zaključio je Fižulić za N1.

