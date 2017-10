FINANCIJSKI STRUČNJAK O REVIZIJI U AGROKORU: ‘Ovo nisu računovodstvene akrobacije – ovo je prijevara’

U HRT-ovom studiju 4 o jučerašnjim rezultatima revizije u Agrokorovim kompanijama govorili su Manuela Tašler, zamjenica glavnog urednika poslovnog tjednika Lider, i Danko Sučević, ovlašteni revizor i stručnjak za krizni menadžment.

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak jučer je ocijenio da su operativni rezultati Agrokorovih kompanija u prvih devet ovogodišnjih mjeseci dobra osnova za pregovore s vjerovnicima o sklapanju nagodbe te je uvjeren da će s njima postići nagodbu. Ramljak je na konferenciji za novinare predstavio izvješća revizije za prošlu godinu za najvažnije kompanije iz sastava Agrokora, a koju je radio PricewaterhouseCoopers (PwC). Revizija je tako, uz ispravke za 2015. godinu, pokazala da je ukupna imovina Agrokorovih kompanija ukupno vrijedi manje 13,4 milijarde kuna, a da je najgora situacija u Konzumu.

“Radi se o revidiranim financijskiim izvješćima, znači da su poslovanje provjeravali Uprava i ljudi iz Agrokora – oni isti ljudi koji su bili i kreatori tog poslovanja. Bojim se da je ovo izvješće za 2016. koje ima korekciju 2015. – i ako se ne varam potpisao ga je isti čovjek koji je potpisao i izvješće za 2015., ono koje je sad prepravljeno”, kazao je Danko Sučević (Sučević govori o Slavku Lediću, predsjedniku Uprave Konzuma).



Naime, raniju reviziju u Agrokoru obavljala je kuća Baker Tilly, a direktorica te tvrtke Bruna Discordia od 2006. do 2008. radila je u Agrokoru, piše HRT.

Financijska izvješća moraju biti realna, inače je riječ o kaznenom djelu

“Ono što nas kao porezne obveznike zanima jest – koliko je država pomagala Agrokoru i Ivici Todoriću subvencijama i kako su te subvencije potrošene, koliko su ispod nabavne cijene prodavane robne rezerve i koliko je to sve utjecalo na blokiranje ostalih konkurenata”, dodao je.

Tašler je pak istaknula bitnim poruku Ante Ramljaka da se zaposlenici ne moraju bojati za svoja radna mjest te da se Agrokor neće ‘razbucati u paramparčad’.

“Budući kupac Konzuma imat će manje posla s dubinskim snimanjem a i cijena će mu biti ‘manja’, kad mu vjerovnici otpišu dvije i pol milijarde kuna duga”, dodao je Sušević kazavši kako je detaljno analizirao Konzumovo izvješće koje ima 20-ak ispravaka.

DORH ima sve podatke

Ramljak je ranije potvrdio da istražitelji DORH-a imaju uvid u sve podatke.

“Prema Zakonu o trgovačkim društvima, Uprava je dužna da financijska izvješća budu realna. Kazna za nepoštovanje je do dvije godine zatvora. Prema kaznenom zakonu, ovo se može tretirati kao prijevara i kazna je mnogo veća. Smatram da se ovdje većinom radi o računovodstvenim akrobacijama i više od toga. One nisu neuobičajene, ali odgovornost postoji. Varati se ne smije. Država je ta koja treba to ispitati i eventualno podnijeti kaznenu prijavu”, zaključio je.

Tvrtke iz sastava Agrokora objavile su kako će tromjesečna i polugodišnja izvješća za 2017. godinu biti objavljena do kraja mjeseca listopada.

