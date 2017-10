FINANCIJSKE DUBIOZE TODORIĆA – BIVŠI ŠEF UPRAVE KONZUMA: ‘Operaciju je vodio sin Ante, sve su skrivali od mene’

Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak jučer je predstavio izvješća revizije za prošlu godinu za najvažnije kompanije iz sastava Agrokora, a koju je radio PricewaterhouseCoopers (PwC). Najveća bizarnost na koju su naišli revizori češljanjem financijskih izvješća Agrokorovih tvrtki jest slučaj srpske Idee.

OBJAVLJENI REZULTATI REVIZIJE AGROKORA: Najgora situacija je u Konzumu, gubitak se mjeri u milijardama, pročitajte cijelo izvješće

Kako je jučer objasnio Ante Ramljak, najveće dubioze u financijskim izvješćima Agrokora odnose se na izmještanje poslovanja srpske Idee u Mercator, što nije korektno prikazano u poslovnim knjigama. Srpski maloprodajni lanac nalazi se u poslovnim knjigama Konzuma, iako je 2015. njegovo poslovanje preneseno Mercatoru.

Gledano s pozicije Konzumovih dioničara, Idea je fantomska firma koja postoji samo na papiru.



Revizori PwC-a otpisali su 3.3 milijardi kuna Agrokorovih ulaganja u Ideu te time značajno smanjili vrijednost Konzuma.

Drago Munjiza koji je bio na čelu Uprave Konzuma od 2002. do 2006. smatra da je nevjerojatno da su računovođe Ivice Todorića ‘zaboravile’ Ideu u bilanci najvećeg hrvatskog trgovačkog lanca.

‘Protuzakonita operacija’

‘Ako se na to gleda s pozicije Agrokora kao jedne firme, tada je to neutralna operacija. Ali radi se o dvije kompanije. Konzum i Mercator nemaju iste dioničare i onda je to protuzakonita operacija’, rekao je Munjiza za tportal.

Prisjeća se kako se Idea, kad ju je kupio Agrokor, razvila u dobru veleprodajnu tvrtku.

‘Agrokor je bio centralizirana tvrtka’

‘Operaciju akvizicije Idee vodio je Todorićev sin Ante. To je bio njegov projekt. Nisu me ništa pitali, već su sve skrivali od mene. Agrokor je bio centralizirana tvrtka u kojoj je vlasnik određivao tko će što raditi, bez obzira na funkcije. Kad sam vidio da na mnogo toga nemam utjecaja, zahvalio sam se Todoriću i otišao’, ispričao je Munjiza.

Sve do prosinca 2012. Idea je bila u vlasništvu Agrokora, a tada je poslovni udio prenesen u Konzum. Idea d.o.o. je i dalje u vlasništvu Konzuma, no upravljanje operativnim poslovanjem 2015. je prepušteno slovenskom Mercatoru koji je Agrokor kupio godinu dana prije.

Idea danas posluje pod Mercator-S i najveći je maloprodajni lanac u Srbiji.