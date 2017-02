FILOZOF KOJI JE PRIJAVIO MINISTRA-PLAGIJATORA: ‘Šeks je organizator podrške Barišiću… Kako znam? Javila mi je Mata Hari iz HDZ-a’

Profesor Jure Zovko s Instituta za filozofiju i Sveučilišta u Zadru te član HDZ-ova Odbora za znanost, koji je skupa sa znanstvenikom Ivanom Đikićem prijavio ministra obrazovanja Pavu Barišića za autoplagiranje doktorske disertacije, razočaran je jučerašnjim izglasavanjem povjerenja ministru.

“Ne mogu biti zadovoljan, jer sve te inicijative pokrenute da prvi čovjek u znanosti, ministar, ne bude osoba koja je plagirala, nisu urodile plodom. To je tužna stvar i zabrinjavajuće je. Iznenadilo me što se taj jako mali broj sveučilišnih profesora – nikad ih manje nije bilo u Saboru – indolentno ponašao. Mostov se nije ni javio za riječ, a akademik Reiner je rekao da to nije plagiranje”, kazao je Zovko gostujući na N1 televiziji.

“Gospodo, saborski odbor je rekao da se radi o plagijatu! Ako uzmete samu činjenicu da je vršen tako enorman pritisak na taj odbor, da je sam ministar poslao je svog pomoćnika Glunčića da bilježi i njemu prenosi što je rečeno na odboru – to je potvrda da ne živimo civiliziranom društvu, gdje se poštuju akademski uzusi i gdje su oni prepušteni nadležnim tijelima”, ustvrdio je Zovko.



Zovko i Đikić prijavili su ministra Barišića u Augsburgu, gdje je obranio doktorsku disertaciju za koju oni tvrde da je u stvari autoplagiran magistarski rad. Zovko je komentirao i snažnu podršku koja je Barišić stigla iz akademske zajednice putem peticije koju je potpisalo stotinjak znanstvenika i akademika.

“Ružno je to. Mislim da iza svega stoji političar Šeks, koji je u mirovini. Ako vam dolaze masovne podrške studenata i profesoru, u prvom redu sa Sveučilišta u Osijeku, to me podsjeća na ružna vremena totalitarnog sustava, koja bismo trebali zaboraviti”, kazao je Zovko.

Na pitanje kako zna da Šeks stoji iza peticije, odgovario je zagonetno: “Javila mi je sinoć Mata Hari iz HDZ-a.”

“Gospoda iz Mosta imali su najviše arsenala, a šutjeli su”

Osvrnuo se i na ulogu Mosta prilikom glasanja o (ne)povjerneju ministru Barišiću u Hrvatskom saboru.

“Nije lijepo da gospoda iz Mosta, koja se pozivaju na moral, postupe na ovaj način. Oni su imali najviše arsenala, a šutjeli su cijelo vrijeme. Ja sam im osobno dostavio jako puno materijala, ali ne o Augsburgu za kojeg smo se kolega Đikić i ja dogovorili da nećemo pričati u javnosti. Augsburg je stvar akademske zajednice i povjerenstva i tijela treba pustiti da rade. Pokušalo se kolegu Đikića i mene nasanjkati, pa naknadno optužiti, a kad je ministar vidio da nećemo ići s tim u javnost, on nas je prozvao da smo ga lažno optužili. Pozivao se na pravilnike, ali ne na one na koje se trebao pozvati. Naime, trebao se pozvati na pravilnik iz 1986. prema kojemu je disertacija izvorni znanstveni rad, koji ne smije sadržavati ranije objavljene dijelove”, kazao je Zovko.

Razočaran oporbom, ali i premijerom Plenkovićem

Razočaran je i držanjem oporbe u saboru prilikom rasprave o ministru Barišiću.

“Dobro sam informiran da su neke kolege brifirale i informirale SDP-ove zastupnike prije početka Sabora, međutim, moj dojam je da gospoda u Saboru nisu sposobni ni ono što im je pripremljeno adekvatno prirediti da bi informirali građane i uvjerili zastupnike”, kaže.

Još ga je više razočarao napad premijera Andreja Plenkovića na Ivana Đikića.

“To je ružno, ne pamtim da se ijedan premijer tako obrušio na ijednog znanstvenika, a kamoli tako uglednog, kao što je učinio Plenković. To je sramota i to je pomanjkanje akademske i političke kulture. Optuživati jednog čovjeka koji se deklarira kao katolik i demokršćanin da je ljevičar… Što i da je bio ljevičar i komunjara i ne znam što sve ne, kao da bi zbog toga njegov argument bio slab”, zapitao se Zovko.

