‘FESTIVAL ZLURADOSTI TRAJE I DANAS…’: Bozanić govorio o ozračju nezadovoljstva u Hrvatskoj, slušali ga Plenković i Reiner

Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić u nedjelju je služeći Uskrsnu misu u zagarebačkoj prvostolnici naglasio kako je poruka Uskrsa da se uvijek treba radovati dobru te da zluradost, prisutna u više sfera života, nije snaga koja pobjeđuje, a naglasio je i da je domovini Hrvatskoj danas u svim slojevima potrebna “snaga uskrsne odlučnosti”.

“Crkvom se diljem svijeta danas razliježe radosni navještaj: Krist je uskrsnuo! Isus Krist je iz ljubavi prema ljudima umro na križu i iz ljubavi je uskrsnuo. Isus je naš Gospodin i Spasitelj. Stoga smo se ponovno, mirno i dostojanstveno, sabrali na spomen-slavlju događaja nad događajima. Svetkujemo Kristovo uskrsnuće!”, poručio je kardinal Bozanić na početku homilije.

Danas se radujemo, istaknuo je i podsjetio da je ta “radost nikla nakon najveće žrtve podnesene u povijesti čovječanstva, jer njega koji je svijetom prošao čineći samo dobro ‘smakoše, objesivši ga na drvo'”.





“Tko je sudjelovao u okrutnom progonu Sina Božjega? Mnogi, uključujući i učenika iz reda njegovih najbližih suradnika, svi čija je mržnja vukla Isusa do Golgote. Kao da su svi bili upregnuti u želju da Isus ne uspije, da ne izdrži do kraja, da ostane ponižen od ljudi i od povijesti zaboravljen. To je bio festival zluradosti, koji u raznim oblicima traje i danas”, istaknuo je Bozanić u propovijedi na misi u zagrebačko katedrali kojoj su, među mnoštvom vjesnika, nazočili i premijer Andrej Plenković te potpredsjednici Sabora Željko Reiner i Gordan Jandroković.

Zluradost nije snaga koja pobjeđuje

Zluradost, radovanje zlu, naglasio je kardinal, zvuči već u samom smislu riječi zastrašujuće i nakazno, a žrtve zluradosti uvijek postaju svi.

“Žrtva je zluradosti i čovjek kada doživljava da mu drugi, u sredini u kojoj djeluje, onemogućuje da poštenim radom i zauzimanjem uspije u svojem životnom poslanju. Obitelj može biti žrtva zluradosti – i onda kada netko, obitelji koje su uspjele ostvariti sklad, zavidno proglašava nazadnima”, rekao je Bozanić.

Istaknuo je da obitelj također može biti žrtva zluradosti i onda, rekao je, “kada neki tobože rone gorke suze zbog neuspjelih brakova i obiteljskoga rasapa, a pritom ništa ne čine da bi se očuvalo obiteljsko zajedništvo. I društvo i država mogu biti žrtve zluradosti onda kada se brojni postojeći problemi još više potenciraju do razine beznađa, a svako rješenje se omalovažava i unaprijed osuđuje na propast”, upozorio je.

Posebno se dotaknuo i zluradosti prema Crkvi i vjernicima kazavši kako se najčešće šuti o vjerničkim pothvatima za opće dobro kao što su različita djelovanja karitativne, odgojne i kulturne naravi, “ali se zato spočitava kad se glasno zauzima za žrtve različitih društvenih nepravdi ili kad ukazuje na pogubne društvene procese koji dugoročno vode u propast”.

No, dodao je, “zamjera joj se i kada ne dopušta da bude uvučena u ispolitizirane procese, pa ju se čak proglašava društveno i socijalno neosjetljivom, prešućujući pritom da se na kraju upravo Crkva najviše brine za sve žrtve socijalnih nepravdi”, naglasio je kardinal Bozanić te poručio : “Međutim, uskrsnuvši, Isus je pokazao da zluradost nije snaga koja pobjeđuje, nego tek grubo očitovanje slabosti zlonamjernih ljudi i različitih skupina. Stoga prva poruka koju danas na Uskrs želim istaknuti jest: uvijek se radujmo dobru!”

Kardinal Bozanić posebno je naglasio da je zabrinjavajuće kako se u posljednje vrijeme u javnosti gotovo programirano stvara ozračje nezadovoljstva u hrvatskom društvu uporno se traži ono što ne valja i to se često generalizira, prešujućujući sve dobro i pozitivno.

“Umjesto toga, nošeni uskrsnom radošću, nastojmo osnaživati sve što je dobro i lijepo, a toga ima puno. Njegujmo dobro i onda kda je krhko i radujmo se njegovu rastu. Kad bismo prema svemu što nosi klicu dobra u drugim ljudima, obiteljima, društvenim i državnim inicijativama postupali s ljubavlju kojom brižna majka obasipa svoje dijete tijekom njegova rasta i dozrijevanja, tada bismo, uvjren sam, preobrazili našu svakidašnjicu”, rekao je Bozanić.

Uskrsna odlučnost potrebna je u svim slojevima Hrvatske

Naglašava da je u tom vjerničkom poslanju potrebna uskrsna odlučnost “koja podrazumijeva spremnost na žrtvu”. Takva odlučnost, pručuje kardinal, snaga je svih Kristovih vjernica i vjernika, jer vjeruju u Krista uskrslog i živog koji je i danas prisutan među svojima.

Kardinal Bozanić izrazio je uvjerenje da svaka odluka koja se donosi u molitvi i predanju Uskrslomu, može dati pokretačku snagu.

“Potrebna nam je danas, i osobno, i u svim slojevima naše domovine Hrvatske, snaga uskrsne odlučnosti. U skladu s njom djelovali su mnogi naši vjernički uzori, a na poseban način blaženi Alojzije Stepinac koji je svoju odlučnost napajao na vrelu vjere u Uskrsloga Krista i njegovu Crkvu. Odlučan da nika ne prestane djelovati iz istine, da ostane uz svoju Crkvu i narod, da ne napusti svoju Domovinu, ne samo da je razoružao svaku zluradost koja ostaje jalova koliko god intenzivno napadala njegov svetački lik, nego nam je pokazao put kako se radovati u Gospodinu”, poručio je kardinal Bozanić te svima zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs.