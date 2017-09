FEKALIJE TEKU VRGORCEM: ‘Sve živo zaudara, a nas prave ludima’

Tijekom obilnih kiša posljednjih dana, nastradao je i Vrgorac. Iz nekoliko šahtova izbila je voda, a stanovnici se žale na neugodan miris fekalija.

Tijekom zadnje kiše, kanalizacija je u jednoj ulici ljudima zapljuskivala ulazna vrata na kućama.

Cisterna stalno prazni sadržaj na istom mjestu

Tek prije nekoliko godina se u Vrgorcu počela graditi kanalizacija, no taj je posao nekoliko puta prekidan i opet nastavljen zbog političkih razmirica u gradskoj upravi. Stanovici tvrde da se cisterna najčešće prazni na mjestu Put Plane, pa su blokirali cestu prema tom dijelu kako kamion cisterna ne bi mogla proći i još jednom tamo isprazniti sadržaj.

‘Prave nas ludima, komunalci iskrcaju fekalije u zadnju šahtu, a one istječu pedeset metara dalje na privatni posjed. Sve živo zaudara, nitko od smrada ne može proći našom ulicom’, rekao je Vrgorčanin Nediljko Domandžić Njeza za Slobodnu Dalmaciju i dodao da im je, kad su blokirali cestu, čovjek koji je vozio cisternu rekao da ima nalog za to. Ljudi se boje zaraze i pozivaju na brzo rješenje ovog problema.



‘Ako ljudi koji vode Grad i “Komunalno” nisu sposobni ovo riješiti, neka onda sve ovo voze kući, na svoje parcele. Pozivam sanitarne inspektore da iziđu na teren i vide što se radi’, dodaje.

Nedostaje novac za pokretanje pročišćivača fekalnih voda

Iz komunalne tvrtke pak poručuju da, iako rade na rješavanju tog problema, još je potrebno upogoniti pročišćivač fekalnih voda. On bi se trebao pokrenuti tek početkom iduće godine. Tvrde da su samo nastavili s praksom bivšeg gradonačelnika. Poručuju i da nedostaje novca.

‘Nedavno smo gradonačelnik Ante Pranić i ja išli u Hrvatske vode da nam pomognu da to što prije riješimo, jer treba nam oko 2,5 milijuna kuna, a u ovom trenutku to je velik iznos za “Komunalno”. Što se tiče tih neugodnih mirisa, to dolazi zbog mješovite kanalizacije i pojave plinova’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju direktor komunalnog poduzeća Miljenko Polić.