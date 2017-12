FASCINANTAN ZAHVAT U KLAIĆEVOJ: Stradalom dječaku uzgojit će kožu i sprejem je vratiti na tijelo

Nesretnom sedmogodišnjaku iz Petrijevaca kod Valpov, kojem je u požaru opečeno 93 posto tijela, liječnici iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu uzgojit će novu kožu i sprejem je ‘nanijeti’ na njegovo tijelo.

Bit će to prvi put u Hrvatskoj da će na tijelo opečenog djeteta biti presađena kadaverična koža preminule osobe, u ovom slučaju naručena iz banke kože u Barceloni, piše Večernji list.

Sedmogodišnjaku opečeno 93 posto tijela

Koliko je hrvatsku javnost užasnula vijest o time kako su majka i njezina dvojica sinova teško stradali prilikom potpaljivanja vatre u njihovoj obiteljskoj kući u Petrijevcima, toliko ohrabruje vijest da će tim liječnika iz bolnice u Klaićevoj ovim fascinantnim zahvatom vratiti kožu dječaku. Time će zaštititi rane na njegovom tijelu od infekcije, gubitka topline i tekućine te ga održati na životu.

Ipak, teško je procijeniti koliko je još operacijskih zahvata pred tim dječakom. Njegov mlađi, četverogodišnji brat, kod kojeg su najveći problem opekline lica, jučer je premješten s intenzivne njege na odjel i liječnici su uvjereni da će njegov oporavak ići dobrim smjerom.



Stariji pak brat i dalje je na aparatima, a nakon što mu idućih dana liječnici prekriju tijelo kadaveričnom kožom, istodobno će s malog neopečenog dijela dječakove glave uzeti njegovu kožu i uzgojiti stanice.

NOVI DETALJI TRAGIČNOG POŽARA U PETRIJEVCIMA: Nije mogla zapaliti drva pa je otišla po benzin, a onda je sve pošlo po zlu

Zahvat kakav se izvodi u najjačim centrima u svijetu

Čitav postupak opisao je prim. dr. sc. Zoran Barčot (na slici) koji vodi brigu o dječaku.

“Sukcesivno ćemo sljedećih dana pokrivati tijelo kadaveričnom kožom. Za osam dana slijedi novi zahvat kada ćemo ponovno uzeti kožu sa skalpa, gdje smo već primijenili amionske membrane. To je biološki sloj koji se uzima iz posteljice i njime se pokrivaju područja s kojih je uzeta koža da bi što prije zarasla. Da to nismo stavljali, zarastanje bi trajalo tri tjedna, a ovako će zarasti za desetak dana. Za dječaka se uzgajaju njegove stanice od njegove kože. To je zadnji korak, kada sve prođe, a nanosit ćemo ih u spreju”, kazao je za večernji list dr. Barčot s Odjela za opekline, plastičnu kirurgiju i traumatologiju Zavoda za traumatizam.

U liječenju sedmogodišnjaka, kaže, poduzeto je sve što je dostupno i u najjačim svjetskim i europskim centrima za opekline. Primjer je to, kaže, vrhunske medicine i dobre suradnje u zdravstvenom sustavu, a opekline u djece su svakodnevne.

U zadnjih 15 godina spasili svu opečenu djecu

Naglašava kako je prvi pacijent bolnice u Klaićevoj prije 65 godina bilo dijete s opeklinama te da u posljednjih 15 godina nije izgubljen nijedan život malog pacijenta koji je tamo došao zbog opeklina.

“Tko god je došao, preživio je, a bilo je puno opeklina koje su obuhvaćale više od 50 posto tijela. I u vodećem bostonskom centru za liječenje dječjih opeklina smrtnost ovako teških pacijenata je oko 50 posto. Mi se nadamo da ćemo biti bolji. Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije na 38 zemalja, samo je u Švicarskoj bolji ishod nego kod nas”, kaže dr. Barčot.

Najčešći pacijenti s opeklinama koji dolaze u Klaićevu su djeca do dvije godine života i oni stariji od 14. Kod najmanjih su najčešće opekline zbog prolijevanja vrućih napitaka, a kod starijih zbog penjanja na vagone. U srpnju ove godine u Klaićevoj su primljena trojica dječaka s opeklinama koje su obuhvaćale više od 45 posto tijela, a uz puno uloženog znanja i truda u njihovo liječenje svi su danas dobro.

BITKA ZA ŽIVOT U KLAIĆEVOJ: Dvoje djece teško stradalo od strujnih udara na željezničkom kolodvoru