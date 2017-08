FACEBOOK BLOKIRAO PODUZETNIKA ZBOG REINEROVE SLIKE: ‘Objavio sam mu sliku bez majice…’

Hrvatskog poduzetnika Hrvoja Prpića Facebook je kaznio zbog objavljene fotografije golišavog predsjednika Hrvatskog Sabora.

Prpić je u ponedjeljak na svom Facebook profilu, naime, objavio kako ga je ta društvena mreža kaznila jer je objavio fotografiju Željka Reinera bez majice.

“Umirem od smijeha. Facebook me blokirao jer sam objavio sliku Zeljka Reinera bez majice pa me zbog Reinerovih cica (koje ne smijem ponovno objaviti 😂) blokirao na 24 sata. To je razlog zasto sam bio tako tih na Faceu jucer”, napisao je Prpić