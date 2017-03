EVO ŠTO NAM DJECU UČE U ŠKOLI: U Hrvatskom saboru 1861. bili su HDZ, SDP, HNS…

U udžbeniku povijesti “Tragom prošlosti” za sedmi razred osnovne škole u izdanju Školske knjige potkrao se nevjerojatan gaf.

Naime, na stranici 135. s lekcijom o Hrvatskom saboru iz 1861. godine otisnuti su amblemi današnjih političkih stranaka: HDZ-a, SDP-a, HNS-a, HSLS-a, IDS_a, HSP-a, HDSSB-a, Hravtskih laburista…

Nesretno odabran grafički prilog

“Uopće ne mogu vjerovati da to tamo piše. Ako je zaista tako, a to mi je i dalje potpuno nevjerojatno, onda je to notorna glupost”, kazao je za 24 sata o ovom gafu povjesničar Neven Budak.

Budak kaže kako su autori udžbenika, Krešimir Erdelja i Igor Stojaković, visokokvalitetni stručnjaci te da udžbenik s takvim sadržajem nipošto ne bi mogao biti odobren.



Slično kaže i Gordan Ravančić, pomoćnik ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest.

“Najveći problem je grafički sadržaj uz lekciju. Gornji grafički prilog pomalo je nesretno odabran jer se sastoji od loga i amblema današnjih političkih stranaka”, ističe Ravančić dodajući kako je očito da sama grafika nije u ikakvoj svezi s osnovnim tekstom udžbenika.

SEKSIZAM U UDŽBENIKU ZA PRVAŠIĆE: Ovako djecu uče razlikovati ‘ženu’ od ‘mamice’

Htjeli usporediti tadašnji i današnji politički život

“Reći da su današnje stranke postojale u 19. stoljeću je kao da kažete da gradom šetaju dinosauri. Svakako bi bilo bolje da se negdje nalazi pojašnjenje kako ti amblemi ne pripadaju strankama iz 19. stoljeća, no što je, tu je”, kazao je Ravančić za 24 sata.

Inače, na školskim je učiteljima da osobno odluče hoće li u nastavi koristiti taj udžbenik koji je odobrilo ministarstvo.

“Ne znam zašto bi to autor stavio u udžbenik, pa ne znam ni kako bih to komentirao. Ali puno naših udžbenika jako je čudno pisano. Kako se mijenjaju političke strukture, tako se mijenja i njihov sadržaj”, smatra profesor povijesti i geografije u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu Hano Uzeirbegović.

Iako osobno nije vidio sporni udžbenik, Uzeirbegović pretpostavlja da su autori time htjeli povući paralelu tadašnjeg i današnjeg hrvatskog političkog života.

LUDA STRANA POVIJESTI: Ovih 10 povijesnih činjenica nikad nećete pronaći u udžbenicima