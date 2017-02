EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA: U petak pogoršanje, a za vikend…

U ovom tjednu ne čekaju nas nikakvi alarmantni vremenski uvjeti, a unatoč pogoršanju krajem radnog tjedna, vikend bi ipak trebao biti lijep.

I dok se velik, dio zemlje danas probudio u magli, sutra će, u većini zemlje, biti djelomice sunčano, u Dalmaciji čak i pretežno sunčano. U unutrašnjosti, uz povremeno više oblaka, mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, javlja DHMZ.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu još ujutro bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura kretat će se uglavnom od -2 do 3, na Jadranu od 3 do 7, a najviša dnevna od 10 do 15 °C, u gorskim predjelima će ipak bii malo niža.

U srijedu većinu zemlje čekaju najviše temperature ovog tjedna, na kontinentalnom dijelu zemlje do 15, na krajnjem istoku čak i do 17, jug Hrvatske ići će do 14, Istra do 12, a u gorskim predjelima će biti za koji stupanj niže.



U petak će u većini zemlje pasti kiša, u gorskim predjelima i snijeg, a za vikend nas opet čeka razvedravanje.