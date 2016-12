EVO GDJE JE DANAS IZMJERENO -11.8: Zbog udara bure prekinut trajektni promet

U Makarskoj jutros je temperatura u šest sati bila samo četiri Celzijeva stupnja, a na najvišem biokovskom vrhu Svetom Juri temperatura se spustila na minus 11,8 Celzijevih stupnjeva i najniža je ovoga jutra u našoj zemlji.

Zbog jake bure što puše na Makarskom primorju brzinom od šezdesetak, a na udare i do 80 kilometara na sat kao i nepovoljnih vremenskih prilika na moru, od šest sati u prekidu je trajektni promet na liniji Sumartin – Makarska.

U gorju snijeg

Danas se očekuje pretežno sunčano i vjetrovito vrijeme, osobito na Jadranu, javlja Državni hidrometeorološki zavod. U unutrašnjosti se očekuje i naoblaka, a moglo bi pasti i nešto snijega, ponajprije u gorju. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka, u Dalmaciji na udare olujna i orkanskabura i sjeverac. Najviša dnevna temperatura između -1 i 4, na Jadranu od 5 do 10 °C.





Ima i malo snijega. Na sljemenskoj je Puntijarci tako jutros u 7 sati izmjereno 3 centimetra snježnog pokrivača, na mjernoj postaji Parg-Čabar dva centimetra, a Crni Lug-Risnjak mjeri jedan centimetar snijega, javlja DHMZ.

Maglovito jutro

I sutra se očekuje umjerena naoblaka, a u unutrašnjosti bi se tijekom jutra mogla pojaviti mjestimična magla i niski oblaci. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će jaka i na udare olujna bura postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -8 do -3, na Jadranu od 0 do 5, a najviša dnevna od-1 do 4 na kopnu te između 5 i 10 °C na moru.

Vrlo niske temperature za vikend

Niske temperature nastavit će se i u subotu. U Zagrebu će tako na Staru godinu najniža temperatura biti -8, a najviša -1.