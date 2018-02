Keller smatra kako se ljudi u Hrvatskoj grčevito drže prošlosti

Andrej Plenković održao je danas u Strasbourgu govor o budućnosti Europe na pet jezika, a tijekom rasprave koja je uslijedila, primio je pomalo neugodno pitanje mlade zastupnice Europske stranke zelenih Ska Keller.

Problematična prošlost

Keller je rekla kako smatra da je posebno lijepo što raspravu vodi s premijerom najnovije članice EU, no također je kazala kako se boji da se većina ljudi u Hrvatskoj grčevito drži za prošlost.

‘Ne želimo više ratove, to smo naučili iz prošlosti i nadam se da će Hrvatska isto to željeti i nadam se da ćete se vi potruditi da to napravite’, rekla je Keller, a zatim spomenuala i poštivanje ljudskih prava. ‘Kad govorim o ljudskim pravima,govorim o pravima svih ljudi. Kako uopće može doći u pitanje trebamo li zaštititi žene od nasilja? Kako uopće može doći do toga da se o tome još uvijek raspravlja u vašoj zemlji?’, pitala je Plenkovića.



Poziva na zaustavljanje nacionalizma i ksenofobije

Naposljetku je zaključila kako EU može puno naučiti od Hrvatske.

‘Moramo zaustaviti nacionalizam, prekinuti ksenofobiju, a vaša zemlja može biti savršen uzor za sve nas, jer budućnost može biti svijetla, samo ako mi to zajedno postignemo’, zaključila je Keller, prenosi N1.