ESIH SPUSTILA ŠEFU HDZ-a: ‘Karamarko ne stoji iza moje kandidature, ali Plenković je bio na njegovoj listi’

Nakon što se u javnosti počelo spominjati da iza njezine kandidature za gradonačelnicu Zagreba stoji bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, nezavisna kandidatkinja i saborska zastupnica s liste HDZ-a Bruna Esih odbacila je te tvrdnje.

“Nisam bila na listi na parlamentarnim izborima dok je on bio predsjednik stranke, nego sam bila na listi gospodina Andreja Plenkovića. Što se tiče toga tko stoji iza nekoga, tako bi se ta etiketa mogla prilijepiti bilo kome, pa i samom gospodinu Plenkoviću, s obzirom na to da je upravo gospodin Karamarko njega stavio na listu za Europski parlament, kao prvoga. Mislim da gospodinu Plenkoviću ne bi bilo nimalo ugodno da i njega netko nazove Karamarkovim igračem”, kazala je Esih gostujući u HTV-ovoj emisiji ‘Iza zavjese’ te dodala da je Karamarka uživo vidjela dvaput u životu.

HDZ-ov KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA TVRDI: ‘Iza kandidature Brune Esih stoji Tomislav Karamarko’

Plenković je ne zove na razgovore

Za glasine da je Karamarkova ‘igračica’ pretpostavlja da dolaze iz HDZ-a jer ih je, kaže, i sama čula. A Plenković je, zbog njezine kandidature, još nije pozvao na razgovor iako je javno rekao da će to učiniti.



Esih je u Saboru nezavisna kandidatkinja, no zastupnički mandat je osvojila s liste HDZ-a, pa vrhu stranke nije bilo drago kada je najavila kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba gdje HDZ ima svoga kandidata, Dragu Prgometa.

“Ne samo da me se nije pozvalo tada na razgovor nego me više žalosti što prethodno nisam bila pozvana na bilo kakav razgovor dok je moja kandidatura zapravo bila samo jedna mogućnost. Ne samo tada nego i oko nekih bitnijih tema koje sam htjela komunicirati u klubu HDZ-a, kao član toga kluba, nisam naišla na plodno tlo”, kazala je Esih.

Dodala je da se s ostalim kandidatima za gradonačelničku poziciju ne može mjeriti, ako se gleda isključivo financijski aspekt kampanje.

“Iza svih drugih kandidata već odavno postoje stranački mehanizmi koji im pomažu ne samo u financiranju nego i u koječemu drugome. Smatram da meni to nije ni potrebno, da nije potrebno imati tisuću plakata i raznorazne načine oglašavanja. Najvažnija je iskrenost i čestitost koju ljudi uvijek jako detektiraju i koja se vrlo brzo širi. To je besplatna reklama”, kazala je.

HDZ-OVCI O POHODU BRUNE ESIH NA ZAGREB: ‘Kako je pristala doći na našu listu i tako dobiti šansu da bude u Saboru?’

“Kao da pozovete Ronalda, pa mu ne date da igra”

No, njezinu je kampanju ovih dana uzdrmao odlazak Tomislava Jelića, bivšeg člana HDZ-a i bivšeg zastupnika u Gradskoj skupštini poznatog po borbi protiv gradonačelnika Milana Bandića i vrhu gradske vlasti. Navodno mu je Esih zabranila da u kampanji napada Bandića i Karamarka.

“Ja sam to pročitala u medijima. Gospodin Jelić je kao i mnogi drugi stručnjaci, doista bio pozvan na razgovore, jer on je, ako ništa drugo, poznat kao antibandićevac. On je jako dobro upoznat s gotovo svim “nedjelima” gospodina Bandića. Ne znam zašto bi ga uopće pozvao netko na razgovor. To je kao da pozovete Ronalda a onda mu ne date da zaigra utakmicu”, kazala je.

Sama, pak, nije bila pozvana da sudjeluje u povjerenstvu za suočavanje s prošlošću, iako se osjeća najpozvanijom za to.

“Meni zaista to zvuči nevjerojatno jer u parlamentarnoj kampanji ja sam bila jedina kandidatkinja koja sam komunicirala upravo temu suočavanja s prošlošću. Čak se i neki od mojih kolega nisu slagali jer su mislili da to nije tema. No ja sam odlučila biti vjerodostojna i baviti se onime po čemu sam prepoznatljiva. Nažalost, osim razgovora na kojemu sam sama inzistirala odmah nakon dobivenih izbora, s predsjednikom Plenkovićem, upravo na temu suočavana s prošlošću, gdje sam davala određene prijedloge, razgovori su bili prestali, a kada su počeli razgovori o Vijeću za suočavanje s prošlošću, nijednom nisam oko toga bila konzultirana. No kako mi je i dan danas nejasna uloga toga vijeća ne mogu reći da se osjećam nešto pogođena time”, ustvrdila je.

ZVIJEZDA DESNICE BRUNA ESIH PONOVNO O LUSTRACIJI: Opet se pozvala na Plenkovića

Plenković joj je po nečemu ipak uzor

Upitana o tome osjeća li se kao “rušiteljica” HDZ-a, Esih se u svome odgovoru poslužila upravo primjerom samog šefa te stranke.

“Što se tiče rušenja HDZ-a, osim što sam nestranačka osoba, pa to i da hoću, ne može mi se prigovoriti da želim činiti. Imamo primjere nekih drugih ljudi unutar HDZ-a, koji su neke stvari činili mnogo otvorenije i odlučnije, pa i sadašnji predsjednik gospodin Plenković. On je na Saboru HDZ-a izravno uputio prigovor i rekao da stranka ne može biti taocem jednoga čovjeka, odnosno predsjednika stranke. Nedugo nakon toga, zajedno s nekolicinom kolega iz Europskog parlamenta, uputio je pismo zastupnicima HDZ-a u kojima govori da bez obzira na lojalnost stranki i stranačku stegu, da postoje trenuci u životu kada čovjek mora postati odgovoran i poslušati glas vlastite savjesti i vidjeti kada su ugroženi nacionalni interesi. Hoću reći da je Plenković tada bio u pravu, pa ne vidim razloga zašto bi iz HDZ-a do mene stizali ovakvi prigovori”, kazala je Esih.

POLITIČKI ANALITIČARI ZA NET.HR: ‘Bandića mogu ugroziti samo dvije osobe, a HDZ ima isti problem kao i SDP’