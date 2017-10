ENORMNO POSKUPJELA VRLO VAŽNA NAMIRNICA: ‘Do Božića bi mogla u potpunosti nestati s polica u Hrvatskoj’

Maslac je mnogo zdraviji od margarina, no potonji bi ga uskoro mogao u potpunosti zamijeniti jer cijene mliječnog proizvoda koji mnogi vrlo često koriste toliko rastu da će uskoro većini on postati luksuz.

Pakiranje od 250 grama prije nekoliko je dana dosegnulo cijenu od 25 kuna. Vindijin maslac košta čak 25,99 kuna, dok je Dukatov kunu jeftiniji. Meggleov maslac stoji 21,99 kuna, no valja naglasiti da je njegovo pakiranje nešto manje.

Prošle je godine u ovo vrijeme maslac koštao prosječno 17 kuna, dok je prije godinu ili dvije koštao oko 13 kuna po pakiranju.

Do poskupljenja je došlo iz više razloga, no ponajprije je kriv značajno manji otkup mlijeka.



Potrošene su zalihe

‘Ukupan otkup mlijeka u prvih sedam mjeseci ove godine je značajno manji nego lani. Proizvodnja maslaca smanjena je, pak, za šest posto, a obranog mlijeka u prahu, glavnog sastojka u proizvodnji maslaca, za čak 12 posto. Trenutačno je situacija takva da je cijena maslaca četiri puta veća u odnosu na tržišnu cijenu obranog mlijeka. To dosad nikad nije bio slučaj…

Osim toga, prije je maslac bio mnogo jeftiniji zato što smo imali lagere koji su se stvorili nakon ruskog embarga 2014. godine. Sad smo, pak, te lagere potrošili i nema viškova, a poznato je da se maslac proizvodi kad imate viškove’, objasnio je Branko Bobetić, direktor udruge ‘Croatiastočar’ za Slobodnu Dalmaciju.

Navodi kako se u sljedećem razdoblju očekuje konsolidacija cijena, no vjeruje da će maslac u prosincu ponovno poskupjeti.

Maslac bi mogao nestati s polica

‘Nije nevjerojatno i da dođe do nestašice maslaca prije Božića, no teško je to prognozirati’, kazao je predsjednik Uprave tvrtke ‘Meggle Hrvatska d.o.o.’ Marjan Vučak, koji dodaje kako je glavni razlog poskupljenja cijene manja proizvodnja sirovina, a povećana potražnja.

‘Na našim će prostorima biti dodatnih problema s obzirom na sušu koja će prouzročiti dosta teškoća u ratarstvu te samim time i u proizvodnji mlijeka. Očekuje se da će porasti cijene svih mliječnih proizvoda. Cijene biljnih masnoća također su u porastu, no ne tako drastično kao što je to slučaj s masnoćama životinjskog podrijetla’, objasnio je Vučak.

Dukat je naveo kako je prisljen uvoziti mliječnu mast pa je maslac zbog toga skuplji. Hrvatska je jedina članica EU-a koja nema dovoljno mlijeka za svoje potrebe. Godišnje se u Hrvatskoj proizvede 500 milijuna litara mlijeka, a potrebno ga je 900 milijuna litara.